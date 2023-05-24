Чоловік більше не знадобиться: як легко відкрити закриту банку

Всього пара кроків і скотч і банку піддасться

Щільно закрита банка із соліннями є одвічною проблемою всіх домогосподарок. Найчастіше у вирішенні проблеми жінки вдаються до допомоги однієї "чоловічої сили", яка зазвичай мешкає десь поблизу. Але що робити, якщо ви вдома одні, або якщо банка виявилася настільки щільно закритою, що ніхто в сім’ї її не може подужати.

"Телеграф" розповідає про простий спосіб, який допоможе відкрити будь-яку банку.

Для того, щоб відкрити таку банку вам знадобиться лише скотч. Один його кінець потрібно наклеїти на кришку, захопивши і торці, і верхню поверхню. Продовження смужки скотчу рекомендується склеїти навпіл, щоб за нього було зручно тягнути робити це важливо не під прямим кутом, а в бік розкручування кришки.

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Також ми повідомляли про те, як заправити ковдру в підковдр за лічені секунди. Процес займе 5 етапів, але дуже блискавичних. Автор лайфхака зазначила, що це "випадково побачений лайфхак, який згодом несвідомо перетворився на стандартну практику у її повсякденному житті".