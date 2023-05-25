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Литиме як з відра: в яких регіонах України дощитиме навіть на вихідних

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Хоча йтиме дощ, але вдень буде тепло Новина оновлена 25 травня 2023, 10:20
Хоча йтиме дощ, але вдень буде тепло. Фото Pixabay

Мінімальна денна температура зафіксується біля позначок +21 °C

Який день поспіль більшу частину України тероризують дощі і грози, але є маленька ймовірність, що на кінець тижня сонячна і суха погода відвідають деякі міста.

Як повідомляє ресурс Sinoptik, на півдні протягом трьох днів буде стабільно сприятлива погода.

Погода у Львові 26-28 травня

На заході України погода з дощової зміниться спочатку на сонячну, а потім на похмуру. У п'ятницю ранок прогнозується хмарним, вдень почнуться опади і до вечора не слабшатимуть. На початку вихідних сонце тішитиме регіон, але наступного дня на небі набіжать хмари. Вдень повітря прогріється до 21…24 градусів тепла, а вночі охолоне до стабільних +12…14 °C. Наприкінці тижня дутиме легкий вітер, максимальна швидкість його сягне 3 м/с.

Погода у Львові 26-28 травня
Погода у Львові 26-28 травня

Погода у Києві 26-28 травня

У столиці протягом найближчих трьох днів буде стабільно сонячна і суха погода. Температура повітря вдень сягатиме 25…26 градусів тепла, а вночі опуститься до +15…18 °C. Вітер у п'ятницю очікується легким, його максимальна швидкість сягатиме 2 м/с, а на вихідних посилиться до 3 м/с.

Погода у Києві 26-28 травня
Погода у Києві 26-28 травня

Погода у Харкові 26-28 травня

На Слобожанщині погода обіцяє різноманіття. У п'ятницю, 26 травня, на зміну сухому і сонячному ранку прийде дощовий день. Опади супроводжуватимуться грозою. У суботу над Харковом нависли грозові хмари — дрібний дощ почнеться вдень і посилиться до вечора. А от у неділю місто зможе насолодитись ясною погодою. Удень температура у місті підніметься до 22…24 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…16 °C. Протягом 26-27 травня передбачається легкий вітер — 2 м/с. До кінця вихідних збільшиться до слабких 5 м/с.

Погода у Харкові 26-28 травня
Погода у Харкові 26-28 травня

Погода у Донецьку 26-28 травня

До кінця тижня дощ так і не планує покидати Донеччину. У п'ятницю, 26 травня, сонце ще інколи визиратиме і тішитиме обласний центр. На донеччан очікують майже на добові опади — у суботу ввечері зриватиметься дощ, який посилиться і має завершитись до настання вечора неділі. 28 травня денні опади будуть з грозою. Температура повітря вдень підніметься до 21…26 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +12…13 градусів. Найближчими днями очікується штиль.

Погода у Донецьку 26-28 травня
Погода у Донецьку 26-28 травня

Погода у Дніпрі 26-28 травня

Дніпрянам точно не пощастило з погодою на кінець тижня. Протягом трьох днів литиме дощ і супроводжуватиметься грозою. Час від часу інтенсивність опадів змінюватиметься, а у нічній час, наймовірніше, буде сухо. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +22…24 °C, а вночі знизяться до 16…17 градусів тепла. Вітер протягом п'ятниці-суботи передбачається легким, максимальна швидкість якого сягатиме 2 м/с, а у неділю посилиться до слабких 5 м/с.

Погода у Дніпрі 26-28 травня
Погода у Дніпрі 26-28 травня

Погода в Одесі 26-28 травня

На Одещиною хоч і нависли хмари, однак опади триватимуть лише один день, зокрема у п'ятницю у денний час. На вихідних сонце іноді визиратиме з-за хмар і прогріватиме регіон. Повітря вдень прогріється до 22…26 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +16…18 °C. Вітер 26-27 травня прогнозується легкий — 2 м/с. У неділю посилиться до помірних 6 м/с.

Погода в Одесі 26-28 травня
Погода в Одесі 26-28 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на кінець травня. Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що травень ще принесе цікаві і неприємні подарунки у вигляді дощу і гроз.

Теги:
#Дощі #Погода в Україні #Прогноз погоди #Хмарно #Травень #Грози