"Без справедливості щодо ворога суспільство почне "жерти" саме себе" — ветеран Юрій Гудименко

Відчуття справедливості стає рушійною силою для народу, який проживає в епіцентрі війни. Коли боротьба не знаходить свого закінчення, у суспільстві виникають значні психологічні травми. Покарання росіян стає необхідним компонентом завершення війни. Про це в інтерв’ю з Юлією Бориско розповів ветеран і голова ГО "Мрія" Юрій Гудименко.

"Покарання для російських військових та політичного керівництва РФ повинно бути соціальною вимогою. Це питання до політичної волі: доганяти після війни тих, хто її приніс на українську землю. Якщо війна закінчиться таким чином, що ми зможемо судити росіян на своїй території з залученням іноземних суддів, — тоді це буде легітимно. Без справедливості українське суспільство почне "жерти" саме себе", — запевнив Юрій Гудименко.

За словами ветерана, коли народ вкладає енергію в боротьбу і не відчуває, що війна закінчується справедливо щодо нього — починаються психологічні проблеми.

"В історії були випадки, коли нації вигравали війни, але всередині отримували величезну психологічну травму. Перемога не компенсувала накопичені проблеми, тому що для людей, які заплатити надвисоку ціну, вона не була остаточною. Прикладом є боротьба югославських країн наприкінці 90-х — початку 2000-х років. Для України війна завершиться найбільш неочікуваним способом, який зараз не можна спрогнозувати", — підсумував Гудименко.