Закупівлі зброї в кризовому стані через рекордну заборгованість Міноборони - Дана Ярова

Борги Міністерства оборони переводять у стан безнадійної заборгованості та списують. Водночас існує рекордна дебіторська заборгованість, внаслідок чого велика кількість контрактів просто не виконується.

Про це в ефірі Радіо НВ розповіла членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міністерстві оборони та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

За її словами, найгостріше ця проблема позначається на закупівлі зброї, що напряму впливає на обороноздатність країни. Новостворена Агенція оборонних закупівель уже піддається критиці з боку громадськості.

"Дебіторська заборгованість Міноборони має колосальні розміри. У зв'язку з цим з листопада по лютий у воюючій країні Міністерство фінансів поставило на "стоп" платежі, які здійснювало Міністерство оборони. Були оплачені величезні суми, але не виконані контракти по тиловому забезпеченню. Втім, питання виникають і до закупівель серйозніших за харчування та амуніцію. Україна, окрім того, що отримує багато зброї від міжнародних партнерів, закупляє зброю з-за кордону", — констатувала Дана Ярова.

За словами волонтерки, новостворена Агенція оборонних закупівель, яка створювалася за стандартом НАТО, дотримується "українського" стилю виконання. А це загрожує новими зловживаннями у сфері закупівель зброї.

"При закупівлі зброї існує комісійна винагорода, встановлена законодавством — 3% від вартості контракту. Наразі в новоствореній Агенції оборонних закупівель передбачено 2.75%. Втім, Агенція не ставить на баланс те, що вона купує, і не несе жодної відповідальності за поставку. Крім того, Агенція, як комерційне державне підприємство Міністерства оборони, не отримує дохід і не сплачує з нього податки. Це дочірнє підприємство не контролюється ані РНБО, ані Комітетом ВРУ по національній безпеці та обороні, а підпорядковується тільки Міністру оборони. В тому вигляді, в якому ця структура існує зараз, вона несе ризики оплачених, але не поставлених контрактів", — зазначила Ярова.