Закупки оружия в кризисном состоянии из-за рекордной задолженности Минобороны — Дана Яровая

Долги Министерства обороны переводят в состояние безнадежной задолженности и списываются. В то же время, существует рекордная дебиторская задолженность, в результате чего большое количество контрактов просто не выполняется.

Об этом в эфире Радио НВ рассказала член "Общественного антикоррупционного Совета" при Министерстве обороны и председатель ОО "Мрія дітей України" Дана Яровая.

По ее словам, острейшая эта проблема сказывается на закупке оружия, что напрямую влияет на обороноспособность страны. Новое Агентство оборонных закупок уже подвергается критике со стороны общественности.

"Дебиторская задолженность Минобороны имеет колоссальные размеры. В связи с этим с ноября по февраль в воюющей стране Министерство финансов поставило на "стоп" платежи, которые осуществляло Министерство обороны. Были оплачены огромные суммы, но не исполнены контракты по тыловому обеспечению. Впрочем, вопросы возникают и к закупкам более серьезным, чем питание и амуниция. Украина, кроме того, что получает много оружия от международных партнеров, закупает оружие из-за рубежа", — констатировала Дана Яровая.

По словам волонтера, новое Агентство оборонных закупок, которое создавалось по стандарту НАТО, придерживается "украинского" стиля выполнения. А это чревато новыми злоупотреблениями в сфере закупок оружия.

"При закупке оружия существует комиссионное вознаграждение, установленное законодательством — 3% от стоимости контракта. В настоящее время в новом Агентстве оборонных закупок предусмотрено 2.75%. Впрочем, Агентство не ставит на баланс то, что оно покупает, и не несет никакой ответственности за поставку. Кроме того, Агентство, как коммерческое государственное предприятие Министерства обороны, не получает доход и не платит с него налоги Это дочернее предприятие не контролируется ни СНБО, ни Комитетом ВРУ по национальной безопасности и обороне, а подчиняется только Министру обороны. В том виде, в котором структура существует сейчас, она несет риски оплаченных, но не поставленных контрактов", — отметила Яровая.