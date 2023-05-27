Збільшення тарифу для населення неминуче, якщо ми хочемо бути взимку зі світлом, - Центр політичних досліджень

Збільшення тарифу на електроенергію для населення — це неминуче питання через руйнування 40% енергосистеми.

Про це повідомив політолог та директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Для людей, безумовно, будь-яке підвищення цін, тарифів – це завжди проблема, це не викликає позитивних емоцій. Але на сьогодні, я згоден, це вимушене рішення", — сказав він.

Політолог зазначив, що взимку було зруйновано близько 40% нашої енергосистеми, а у "Енергоатома", який фінансує тариф для населення, виник дефіцит коштів в 46 млрд гривень.

Він додав, що Україна отримує допомогу від західних партнерів, але кошти з неї йдуть на зарплати та пенсії, а бюджетні доходи, які має держава, майже повністю йдуть на армію.

"Це неминучість, але якщо ми хочемо бути з електрикою взимку і з теплом, ну, це треба зробити", — підсумував Фесенко.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує збільшити тариф на електроенергію для населення, щоб збалансувати систему забезпечення доступності електрики для побутових споживачів.