Збільшення тарифу для населення неминуче, якщо ми хочемо бути взимку зі світлом, - Центр політичних досліджень
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Збільшення тарифу на електроенергію для населення — це неминуче питання через руйнування 40% енергосистеми.
Про це повідомив політолог та директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
"Для людей, безумовно, будь-яке підвищення цін, тарифів – це завжди проблема, це не викликає позитивних емоцій. Але на сьогодні, я згоден, це вимушене рішення", — сказав він.
Політолог зазначив, що взимку було зруйновано близько 40% нашої енергосистеми, а у "Енергоатома", який фінансує тариф для населення, виник дефіцит коштів в 46 млрд гривень.
Він додав, що Україна отримує допомогу від західних партнерів, але кошти з неї йдуть на зарплати та пенсії, а бюджетні доходи, які має держава, майже повністю йдуть на армію.
"Це неминучість, але якщо ми хочемо бути з електрикою взимку і з теплом, ну, це треба зробити", — підсумував Фесенко.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує збільшити тариф на електроенергію для населення, щоб збалансувати систему забезпечення доступності електрики для побутових споживачів.