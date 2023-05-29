Дощі і грози покидають країну: де в Україні найближчими днями розпогодиться

У деяких містах нічна температура впаде до +7 градусів

Протягом тижня Україну тероризували дощі з грозами, іноді у супроводі сильного вітру. Однак цього тижня, за прогнозами синоптиків, опади потроху почнуть відступати — у більшості регіонів країни.

Як повідомляє ресурс Sinoptik, найбільший перепад денний і нічних температур очікується у західних областях.

Погода у Львові 29-30 травня

Львів'янам на початку тижня слід чекати мінливої хмарної погоди. У понеділок, 29 травня, ранок ще був сонячним, а вдень на небо набіжать хмари. Така погода протримається і наступного дня, 30 травня. Вдень повітря прогріється до +22…23 °C, а вночі охолоне до +7…13 градусів. У понеділок-вівторок вітер прогнозується легким, 2 м/с.

Погода у Львові 29-30 травня

Погода у Києві 29-30 травня

Столиця України знову хизується теплою і сонячною погодою. Протягом 29-30 травня на небі містяни не побачать жодної хмаринки. Температура повітря вдень сягатиме 22…24 градусів тепла, а вночі опуститься до +11…13 °C. У понеділок дме легкий вітер, його швидкість сягатиме 2 м/с, а наступного дня збільшиться до 3 м/с.

Погода у Києві 29-30 травня

Погода у Харкові 29-30 травня

На Слобожанщині погода з сонячної поступово перетвориться у дощову. У понеділок, 29 травня, сонце тішитиме регіон. У вівторок з самого ранку і до пізнього вечора йтиме дощ, інтенсивність якого змінюватиметься протягом дня. Вночі опадів не буде. Удень температура у місті підніметься до 18…24 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +13…14 °C. У понеділок дме легкий вітер — 2 м/с, що у вівторок посилиться до 4 м/с.

Погода у Харкові 29-30 травня

Погода в Донецьку 29-30 травня

Цьому регіону також не пощастило з сухою погодою. Протягом двох днів, 29-30 травня, вдень прогнозується невеликий дощ, який з настанням вечора зменшуватиметься. Вночі опадів не прогнозується. Температура повітря вдень підніметься до 22 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +13…15 градусів. 29-30 травня очікується штиль.

Погода в Донецьку 29-30 травня

Погода у Дніпрі 29-30 травня

У Дніпрі синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, іноді з дощем. У понеділок погода прогнозується хмарною з проясненнями. Однак уже у вівторок небо затягне хмарами ще більше, аби ввечері почалися опади. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +19…22 °C, а вночі – знизяться до 15 градусів тепла. Вітер на початку робочого тижня передбачається помірний, максимальна швидкість якого сягатиме 6 м/с.

Погода у Дніпрі 29-30 травня

Погода в Одесі 29-30 травня

На півдні України також очікується похмура погода, іноді з проясненнями. 29 травня зранку сонце тішить область своїми промінцями, але вдень почнеться невеликий дощ, який закінчиться до вечора. Наступного дня лише ввечері вітер розгонить на небі хмари. Повітря вдень прогріється до 22…24 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +16…17 °C. 29-30 травня дутиме слабкий вітер — 4 м/с.

Погода в Одесі 29-30 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в червні. Синоптики обіцяють, що наступний місяць буде спекотним.