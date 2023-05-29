Голова АМКУ Ольга Піщанська лобіює бізнес депутата ОПЗЖ Віталія Борта - експерт

Антимонопольний комітет України уже два з половиною роки не може розглянути скаргу на змову двох компаній, наближених до народного депутата від ОПЗЖ Віталія Борта.

Про це повідомляє аналітик ГО "Антикорупційний блокпост" Роман Портянко.

"Ще в грудні 2020-го ГО "Антикорупційний блокпост" звернуло увагу комітету на узгоджені дії двох фірм під час тендерів на дорожнє будівництво. Утім досі не отримало жодної відповіді. Компанії продовжують брати участь у публічних закупівлях, і, можливо, саме зараз ваші гроші перераховуються в кишеню нардепу, який неприховано любить росію" — зазначає аналітик.

"Попри війну, на ці кошти продовжують претендувати представники забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа За життя". При тому, що ще два з половиною роки тому наша ГО "Антикорупційний блокпост" звертала увагу Антимонопольного комітету на кричущі зловживання, за які ці їхні компанії вартувало б зняти з публічних тендерів. Тепер же, коли діяльність ОПЗЖ через підтримку "руського міра" заборонена — тим більше слід прибрати його економічне підживлення з кишень платників податків" — зазначає аналітик.

"Все почалось з тендеру на капітальний ремонт 2,5 км дороги Стрий-Знам’янка у Кіровоградській області, де ми звернули увагу на дивну поведінку двох участників — ТОВ "ДС Пром Груп" (39810010) і ТОВ "ЗТС Груп" (42406672). Компанії явно діяли в змові, і "ЗТС" брала участь в закупівлі явно для того, щоб "підстраховувати" "ДС Пром", яка цей тендер на 61 млн грн. в результаті і виграла. Ознаки змови були настільки явними, що було аж смішно їх фіксувати. Змову видно неозброєним оком, про що ми і написали в листі до АМКУ. І досі не отримали жодної відповіди. Ба більше, "ДС Пром Груп" продовжує брати участь у тендерах і претендувати на кошти платників податків" — йдеться в матеріалі.

Аналітик прослідкував, що ТОВ "ДС Пром груп" входить до орбіти скандального нардепа Віталія Борта.

"Багаторічний депутат від "Партії регіонів" з 2006 по 2014 роки, зараз Борт входить в ОПЗЖ до так званої групи "Фірташа-Льовочкіна". Очевидно, що голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року і робив інші не дуже приємні речі, пов’язані з проросійською позицією попередньої і нинішньої партії. Але цікавіше інше. "Слідство. Інфо" нагадує нам, що 14 квітня 2014 року, вже після початку агресії росії, Борт був присутній на засіданні Макіївської міськради, де напередодні "обрали "народного мера". 14 квітня міськарада проголосувала за проведення референдуму, присутній Борт теж підтримав цю ініціативу" — обурюється аналітик.