Дожди берут паузу, но не везде: где в Украине следует ожидать осадков

Самая низкая дневная температура ожидается на востоке Украины — 18 градусов тепла

Початок робочого тижня обіцяв бути дощовим, але, за прогнозами синоптиків, найближчими днями у деяких регіонах слід чекати лише на ранкові опади, а протягом дня — на мінливу хмарність.

За даними сайту Sinoptik, в двох містах передбачається помірний вітер.

Погода у Львові 30-31 травня

На Галичині синоптики обіцяють переважно сонячну погоду. У вівторок, 30 травня, тільки ранок буде ясним, а наступного дня на небі не буде жодної хмаринки. Вдень повітря прогріється до +22…23 °C, а вночі охолоне до +11…15 градусів. У вівторок вітер прогнозується легкий, 2 м/с, а у середу збільшиться до 3 м/с.

Погода у Києві 30-31 травня

Столиця також купатиметься у промінцях сонця протягом найближчих двох днів. Температура повітря вдень сягатиме 23…24 градусів тепла, а вночі опуститься до +13…15 °C. 30-31 травня дутиме легкий вітер, його швидкість сягатиме 3 м/с.

Погода у Харкові 30-31 травня

Слобожанщину спочатку накриє дощ, а згодом потішить сонце. У вівторок, 30 травня, зранку дощить, однак вдень інтенсивність опадів зменшиться і протримається на цьому рівні до пізнього вечора. Наступного дня збережеться лише мінлива хмарність, іноді з проясненнями. Удень температура підніметься до 18…23 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +13…14 °C. У вівторок-середу дутиме стабільно слабкий вітер — 5 м/с.

Погода у Донецьку 30-31 травня

Донеччанам не пощастило з сонячною погодою найближчими днями. 30 травня, рано вранці почався дощ, який стишиться ще до опівдня, але триматиметься до вечора. У середу над містом нависнуть грозові хмари, однак без опадів, вечір очікується хмарний з просяненнями. Температура повітря вдень підніметься до 20…24 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +14…15 градусів. 30-31 дутиме легкий вітер, 3 м/с.

Погода у Дніпрі 30-31 травня

Дніпро дощ також не оминув — принаймні у вівторок. 30 травня рано вранці серйозно дощить, однак опади мають завершитися вже в денний час. Протягом усього вівторка синоптики прогнозують хмарну погоду. У середу зранку містян очікує ясна погода, але вдень небо заповнять хмари. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +19…21 °C, а вночі опустяться до 14…16 градусів тепла. Вітер 30-31 травня передбачається помірним, максимальна швидкість якого сягатиме 6 м/с.

Погода в Одесі 30-31 травня

На півдні України синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду протягом вівторка-середи. Повітря вдень прогріється до 25…26 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +16…18 °C. 30-31 травня дутиме помірний вітер — 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду у першому місяці літа. За даними синоптичних ресурсів, червень принесе з собою тепло, але іноді будуть опади.