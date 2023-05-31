Дощі беруть відпустку: кому з теплою погодою пощастить найближчими днями

Денна температура може сягати до 27 градусів тепла, а вночі падати до +9 градусів

Погода на початку тижня не дуже радувала українців сухою погодою, але найближчими днями синоптики обіцяють, що дощі покинуть більшість регіонів.

Єдине місто, у якому ще знадобляться парасольки, знаходиться на сході України, повідомляє сайт Sinoptik.

Погода у Львові 31 травня-1 червня

На заході України сонце і хмари протягом двох днів постійно змінюватимуть одне одного. Вдень повітря прогріється до +22…24 °C, а вночі охолоне до +9 градусів. У середу дме легкий вітер, максимальна швидкість його сягне 3 м/с, а у четвер зменшиться до 2 м/с.

Погода у Києві 31 травня-1 червня

У столиці країни синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря вдень сягатиме 22…26 градусів тепла, а вночі опуститься до +13…15 °C. 31 травня дме легкий вітер, його швидкість сягає 3 м/с. Наступного дня вітер слабшатиме до 2 м/с.

Погода у Харкові 31 травня-1 червня

Цей обласний центр очікує стабільно похмуру погоду. У середу 31 травня, зранку сонце ще тішило регіон своїм теплом, але ближче до вечора воно сховається з хмари. Така ж погода протримається і наступного дня. Удень температура у місті підніметься до 23…24 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +12 °C. У середу дме легкий вітер — 3 м/с, а у четвер передбачається штиль.

Погода у Донецьку 31 травня-1 червня

Схід країні — це єдиний регіон, у якому йтимуть опади. 31 травня, зранку почався сильний дощ, який посилиться вдень, а до вечора слабшатиме. У четвер опади не передбачаються, однак над Донецьком нависнуть грозові хмари. У обидва дні сонце місцями прогріватиме землю. Температура повітря вдень підніметься до 20…22 °C. Уночі позначки термометрів покажуть стабільні +14 градусів. У середу-четвер дутиме слабкий вітер, 4 м/с.

Погода у Дніпрі 31 травня-1 червня

Дніпряни очікують спочатку хмарну погоду, а потім — сонячну. У середу небо заповнять хмари, але наступного дня, 1 червня, вітер їх розгонить. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +21…23 °C, а вночі падатимуть до 13…15 градусів тепла. Вітер у середу дме слабкий, максимальна швидкість якого сягає 5 м/с, а у четвер слабшатиме до легких 2 м/с.

Погода в Одесі 31 травня-1 червня

Над Одещиною також навислі грозові хмари, але опадів не передбачається. Сонце інколи нагадуватиме про себе і тішитиме область своїм теплом. Повітря вдень прогріється до 25…27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +16 °C. У середині тижня очікується слабкий вітер — 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду у червні. Синоптик Ігор Кібальчич обіцяє, що перший місяць літа буде прохолодним і іноді дощовим.