Погода зміниться у "суху" сторону: де в Україні буде сонце на вихідні

Найменша температура вночі передбачається на заході України — до 7 теплих градусів

На більшій території України запанувала ясна та суха погода, але синоптики попереджають, що у деяких містах ще слід очікувати на несуттєві опади.

Як повідомляє Sinoptik, опади прогнозуються переважно на суботу, 3 червня.

Погода у Львові 2-4 червня

На Львівщині під кінець тижня сонце і хмари будуть постійно змінювати одне одного. Опадів протягом трьох днів не передбачається. Температура повітря вдень сягатиме +19… 22 градусів, а вночі опуститься до +7…10 °C. Тільки у п'ятницю дме слабкий вітер, 4 м/с. На вихідних він слабшатиме до легкого — 3 м/с.

Погода у Києві 2-4 червня

У столиці України ще пройдуть невеликі дощі, зокрема у вечір п'ятниці. А от на вихідних, 3-4 червня, кияни очікують на сонячну погоду. Вдень повітря прогріється до 19…27 градусів тепла, а вночі охолоне до +11…14 °C. Протягом трьох днів прогнозується слабкий вітер — 4 м/с.

Погода у Харкові 2-4 червня

Слобожанщину також не оминув дощ. У п'ятницю синоптики обіцяють ясну погоду, яка наступного дня зміниться на дощову. Опади почнуться вдень і йтимуть до пізнього вечора. А от у неділю вітер розгонить хмари і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Удень температура у місті підніметься до 29…26 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть у межах +10…15 °C. Лише у суботу очікується слабкий вітер — 5 м/с, а в останні дні — легкі 2 м/с.

Погода у Донецьку 2-4 червня

Нарешті це місто зможе купатись у промінцях сонця. Протягом трьох днів зафіксується ясна погода. Температура повітря вдень підніметься до +20…24 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 11…12 градусів тепла. Вітер 2 червня очікується тихий, 1 м/с. На вихідних вітер збільшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Дніпрі 2-4 червня

Цей обласний центр також трошки омиють дощі, але несуттєві. У п'ятницю ясна погода триматиметься до вечора. Наступного дня лише вдень почнуться невеликі опади, які до вечора завершаться. У неділю сонце знову грітиме місто. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +19…24 °C, а вночі падатимуть до 11…16 градусів тепла. Помірний вітер дутиме у суботу, максимальна швидкість якого сягає 6 м/с, а у п'ятницю та неділю прогнозується слабкий — 4 м/с.

Погода в Одесі 2-4 червня

На півдні країни пануватиме переважно сонячна погода. Лише у неділю, 4 червня, вранці передбачається невелика хмарність, але вдень небо проясниться. Повітря вдень прогріється до +22…25 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +14…17 °C. Слабкий вітер очікується у п'ятницю та суботу, 5 м/с. 4 червня він зменшиться до легких 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку погоду прогнозують влітку в Україні. Метеорологи озвучили докладний прогноз на кожен із місяців.