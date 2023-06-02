У Києві та низці областей була повітряна тривога: що відомо
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Сьогодні тривога почалася раніше звичайного
Вечір п’ятниці, 2 червня, не обійшовся без російської агресії, — у Києві та одразу низці областей оголосили повітряну тривогу.
"Телеграф" стежив за ситуацією.
23:15 В Києві та низці областей пішли відбої, тривога оголошена тільки в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
23:05 Тривога оголошена у всій Дніпропетровській області, — моніторингові канали пишуть про запуск дронів.
Станом на 22:55 тривогу оголошено у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Запорізькій областях. У Нікопольському районі Дніпропетровської області також оголошено про загрозу артобстрілу.
Низка каналів повідомила про пуски ракет у бік Києва, проте ця інформація не підтвердилася, — попередньо тривога пов’язана з загрозою запусків дронів і балістики, але запусків поки що не було.
Варто зауважити, що останні тижні стали по-справжньому "вибуховими" для киян та мешканців області — майже щоночі окупанти атакують Київ ракетами та дронами, завдаючи руйнувань та вбиваючи мирне населення.
Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Телеграфу" розповідав, чому росія так сильно атакує Київ останнім часом і скільки ще залишилося в неї ракет.