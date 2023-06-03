"Літо без війни": фонд "Мрія" розпочинає програму літнього відпочинку та реабілітації для дітей Героїв

Благодійний фонд Юлії Паєвської (Тайри) "Мрія" відправив перші групи дітей військовополонених та полеглих воїнів із Києва та Дніпра на відпочинок у Болгарію у рамках програми "Літо без війни". До сонячного курорту вирушили діти віком від 2 до 16 років, малечу супроводжують матері.

Не враховуючи час на дорогу, на європейському узбережжі підопічні фонду проведуть тиждень. Їх чекатимуть морські хвилі, розваги біля басейнів та професійна україномовна анімація. Все це стане чудовим відпочинком для сімей, які втратили найдорожче.

"Коли тільки починали цей проект, я переживала, чи зможемо організувати так, щоб ці родини обійшли всі клопоти пов'язані з організацією поїздки, щоб для них були тільки сонце і море. Тож хочу подякувати кожному члену нашої команди, кожному донору, хто підтримав "Літо без війни". Ваші донати роблять справді велику справу", — розповідає виконавча директорка фонду "Мрія" Тетяна Комлик.

Програма "Літо без війни" була започаткована з турботою про найменших підопічних фонду. Її мета – допомогти дітям та їхнім матерям — дружинам полеглих захисників пройти психологічну реабілітацію та відновити душевний ресурс після важкої втрати та невідомості очікування рідної людини з російської в'язниці.

"Ми з Маріуполя, в травні минулого року зуміли виїхати з міста, залишивши позаду все попереднє життя. Моїм дітям дуже бракує відчуття звичного, спокійного світу. І це була їхня мрія — знову побачити море, відчути його запах. Безмежно вдячна всім, хто допоміг її здійснити", — говорить Тетяна Черевко, мама 7-річного Сашка, 4-річного Олексія і 2-річної Маргаритки.

Загалом під опікою фонду перебувають понад 2 тисячі дітей. "Мрія" прагне забезпечити їм якісний літній відпочинок завдяки підтримці спонсорів, партнерів і небайдужих українців. Програма діятиме до середини вересня 2023 року. Протягом цього часу дітям із мамами буде запропонована можливість поїхати на курорти Європи (Греція, Болгарія, Хорватія) або в західні регіони України.

Підтримайте програму "Літо без війни" — подаруйте дітям якісний та безпечний час в колі друзів:

https://send.monobank.ua/jar/94mz4qf8TW

https://mriya.foundation/uk/requisites

Гривня

Благодійна організація "Українська фундація "Мрія"

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в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ

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USD

MRIYA UKRAINE FOUNDATION CHARITABLE ORGANIZATION

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Beneficiary's bank: JSC CB 'PRIVATBANK'

Bank address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT Code: PBANUA2X

Description: Charitable donation

Company address: Saksahanskoho str. 74B, ofc. 11, Kyiv, 01032, Ukraine

Email: [email protected]

Registration number: 45083663

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank

Bank address: New York, USA

SWIFT code: CHASUS33

Correspondent account: 001-1-000080

EUR

MRIYA UKRAINE FOUNDATION CHARITABLE ORGANIZATION

IBAN: UA353052990000026002016238276

Beneficiary's bank: JSC CB 'PRIVATBANK'

Bank address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT Code: PBANUA2X

Description: Charitable donation

Company address: Saksahanskoho str. 74B, ofc. 11, Kyiv, 01032, Ukraine

Email: [email protected]

Registration number: 45083663

Correspondent bank: Commerzbank AG

Bank address: Frankfurt am Main, Germany

SWIFT code: COBADEFF

Correspondent account: 400886700401

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