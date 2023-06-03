"Лето без войны": фонд "Мрія" начинает программу летнего отдыха и реабилитации для детей Героев

Благотворительный фонд Юлии Паевской (Тайры) "Мрія" отправил первые группы детей военнопленных и павших воинов из Киева и Днепра на отдых в Болгарию в рамках программы "Лето без войны". На солнечный курорт отправились дети в возрасте от 2 до 16 лет, малышей сопровождают матери.

Не считая времени на дорогу, на европейском побережье подопечные фонда проведут неделю. Их ждут морские волны, развлечения у бассейнов и профессиональная украиноязычная анимация. Все это станет отличным отдыхом для семей, потерявших самое дорогое.

"Когда только начинали этот проект, я переживала, сможем ли организовать так, чтобы эти семьи обошли все хлопоты, связанные с организацией поездки, чтобы для них были только солнце и море. Поэтому хочу поблагодарить каждого члена нашей команды, каждого донора, кто поддержал "Лето без войны". Ваши донаты делают действительно большое дело", — рассказывает исполнительный директор фонда "Мрія" Татьяна Комлик.

Программа "Лето без войны" была начата с заботой о самых маленьких подопечных фонда. Ее цель – помочь детям и их матерям – женам павших защитников пройти психологическую реабилитацию и восстановить душевный ресурс после тяжелой потери и неизвестности ожидания родного человека из российской тюрьмы.

"Мы из Мариуполя, в мае прошлого года сумели уехать из города, оставив позади всю предыдущую жизнь. Моим детям очень не хватает ощущения привычного, спокойного мира. И это была их мечта — снова увидеть море, почувствовать его запах. Безгранично благодарна всем, кто помог ее осуществить", — говорит Татьяна Черевко, мама 7-летнего Саши, 4-летнего Алексея и 2-летней Маргаритки.

Всего на попечении фонда находятся более 2 тысяч детей. "Мрія" стремится обеспечить им качественный летний отдых благодаря поддержке спонсоров, партнеров и небезразличных украинцев. Программа будет действовать до середины сентября 2023 года. В течение этого времени детям с мамами будет предложена возможность отправиться на курорты Европы (Греция, Болгария, Хорватия) или в западные регионы Украины.

Поддержите программу "Лето без войны" — подарите детям качественное и безопасное время в кругу друзей:

https://send.monobank.ua/jar/94mz4qf8TW

https://mriya.foundation/ru/requisites

Гривня

Благодійна організація "Українська фундація "Мрія"

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р/р: UA733052990000026008016231471

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ

Призначення платежу: Благодійна допомога для здійснення статутної діяльності

Ознака неприбутковості: 0036

Юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 74Б, оф. 11

Email: [email protected]

USD

MRIYA UKRAINE FOUNDATION CHARITABLE ORGANIZATION

IBAN: UA483052990000026004006250660

Beneficiary's bank: JSC CB 'PRIVATBANK'

Bank address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT Code: PBANUA2X

Description: Charitable donation

Company address: Saksahanskoho str. 74B, ofc. 11, Kyiv, 01032, Ukraine

Email: [email protected]

Registration number: 45083663

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank

Bank address: New York, USA

SWIFT code: CHASUS33

Correspondent account: 001-1-000080

EUR

MRIYA UKRAINE FOUNDATION CHARITABLE ORGANIZATION

IBAN: UA353052990000026002016238276

Beneficiary's bank: JSC CB 'PRIVATBANK'

Bank address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT Code: PBANUA2X

Description: Charitable donation

Company address: Saksahanskoho str. 74B, ofc. 11, Kyiv, 01032, Ukraine

Email: [email protected]

Registration number: 45083663

Correspondent bank: Commerzbank AG

Bank address: Frankfurt am Main, Germany

SWIFT code: COBADEFF

Correspondent account: 400886700401

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