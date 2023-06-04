Вибухи в Києві та низці областей України, працює ППО

Розрахунковий час підльоту ракет – з 02:30 до 03:00

В ніч на неділю, 4 червня, у Києві та більшості областей країни оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з посиланням на інформацію моніторінгових сайтів та військових адміністрацій.

Масові тривоги було оголошено близько 01:50 в Україні. Сигнали про загрозу чергових повітряних атак противника згадували в більшості областей.

Тривога оголошена через повідомлення про можливість запуску ракет з літаків у акваторії Каспійсього моря та БПЛА з південного та північного напрямків.

02:35 Тривога поширилася територією всієї України.

У Міністерстві внутрішніх справ закликають дотримуватись інформаційної тиші під час тривоги.

"У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Вкотре нагадуємо базові правила, аби не нашкодити собі та нашим захисникам", — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що наш екзистенціальний ворог росія протягом травня посилила повітряні атаки по містах України за допомогою ударних дронів типу Shahed і різних типів ракет, які країна агресор частіше проводила в нічний час. Такі удари росіяни продовжують у червні. Останній варварський удар по мирним жителям було здійснено вчора ввечері, 3 червня. Через удар по передмістю Дніпра постраждало 20 людей, серед яких госпіталізували 17 осіб.