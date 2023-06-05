Дощі знову наступають: які регіони України накриє негода

Дощі у супроводі грози почнуться з заходу України

На початку червня в країні синоптики прогнозували сонячну і бездощову погоду, однак найближчими днями погода може змінитись у "мокрий і грозовий" бік.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на більшій території України очікується досить сильні пориви вітру.

Погода у Львові 5-6 червня

На заході України синоптики передбачають різкі зміни в погоді. Якщо у понеділок, 5 червня, буде мінлива хмарність, а сонце грітиме регіон протягом усього дня, то наступного дня слід чекати на дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до +22…25 градусів, а вночі охолоне до +7…15 °C. Протягом двох днів дутиме слабкий вітер — 5 м/с.

Погода у Києві 5-6 червня

У столиці прогнозується хмарна погода з проясненнями. Протягом двох днів сонце іноді ховатиметься за хмарами, однак буде тепло. Температура повітря вдень сягатиме +21…26 градусів, а вночі опуститься до +9…11 °C. Легкий вітер очікується 5 червня, максимальна швидкість якого сягне 3 м/с, а у понеділок збільшиться до слабких 5 м/с.

Погода у Харкові 5-6 червня

На Слобожанщині 5-6 червня передбачається невелика хмарність, без опадів. Удень температура у місті підніметься лише до +20…24 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +7…11 °C. У понеділок-вівторок прогнозується сильний вітер, 12 м/с.

Погода у Донецьку 5-6 червня

На початку робочого тижня опади не турбуватимуть і цей регіон. Сонце протягом двох днів тішитиме донеччан. Температура повітря вдень підніметься до +20…23 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +9…11 градусів. Вітер у понеділок-вівторок дутиме сильний, 12 м/с.

Погода у Дніпрі 5-6 червня

Дніпряни також очікують на хмарну, але бездощову погоду. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначки +21…24 °C, а вночі падатимуть до 9…13 градусів тепла. Вітер у понеділок-вівторок передбачається свіжим, максимальна швидкість якого сягатиме 8 м/с.

Погода в Одесі 5-6 червня

Одещину на початку робочого тижня оминули дощі. Над областью запанує мінлива хмарність. Повітря вдень прогріється до 21…25 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +13…16 °C. Протягом двох днів очікується сильний вітер, 12 м/с.

Погода в Україні 5 червня

Погода в Україні 6 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду у червні. Синоптики прогнозують, що на початку першого місяця літа буде прохолодна і дощова погода.