В одному місті ще задощить: де українцям чекати на опади найближчими днями

З поміж других регіонів лише на сході країни передбачається максимальний вітер — 9 м/с

В Україні на початку тижня синоптики прогнозували в деяких регіонах дощі з грозами і вітром. За їх даними, лише в одному місті очікується дощ, а решта — переважно купатиметься в промінцях сонця.

Максимальна денна температура сягатиме до +26 градусів, повідомляє Gismeteo.

Погода у Львові 6-7 червня

На заході України прогнозується дуже хмарна погода, іноді з проясненнями. У вівторок, 6 червня, вранці сонце ще визирало, але вдень на небо набіжать хмари. Така погода протримається і наступного дня, 7 червня. Однак, на початку дня у середу почнеться невеликий дощ, а ввечері має завершитись. Вдень повітря прогріється до +19…23 °C, а вночі охолоне до +15…16 градусів. У вівторок-середу вітер прогнозується помірним, 6-7 м/с.

Погода у Києві 6-7 червня

Містян очікує спочатку більш-менш ясна погода, яка поступово зміниться на дуже похмуру. У вівторок ранок ще був сонячним, але вдень небо заполонять хмари і така погода протримається до вечора середи. Опадів не очікується. Температура повітря вдень сягатиме 26 градусів тепла, а вночі опуститься до +14…18 °C. У вівторок дме слабкий вітер, його швидкість сягатиме 4 м/с, а наступного дня збільшиться до помірних 6 м/с.

Погода у Харкові 6-7 червня

На Слобожанщині хмари і сонце будуть постійно змінювати одне одного протягом двох днів. Опадів не передбачається. Удень температура у місті підніметься до 23…26 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +9…13 °C. У вівторок дме слабкий вітер — 4 м/с, що у середу слабшатиме до легких 3 м/с.

Погода у Донецьку 6-7 червня

Донеччан 6-7 червня тішитиме сонце, однак на небі будуть "плавати" хмари. Дощів не передбачається. Температура повітря вдень підніметься до 22…25 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +11…13 градусів. 6-7 червня очікується свіжий вітер — 9 м/с.

Погода у Дніпрі 6-7 червня

У місті синоптики прогнозують бездощову, але мінливу хмарну погоду протягом вівторка-середи. У вівторок ранок і день будуть переважно сонячними, а от наступного дня ясна погода очікується лише у першій частині дня. Опадів не буде. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +24…26 °C, а вночі – знизяться до 11…16 градусів тепла. Вітер у вівторок дме помірний, максимальна швидкість якого сягатиме 6 м/с. У середу передбачається слабкий — 4 м/с.

Погода в Одесі 6-7 червня

Над Одещиною нависли хмари. У вівторок-середу лише вранці можна очікувати на сонце, але вдень воно ховатиметься. Повітря вдень прогріється до 23…24 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +15…16 °C. 6-7 червня дутиме помірний вітер — 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телегра" писав про погоду у червні. Синоптики прогнозують, що на початку першого місяця літа буде прохолодна і дощова погода.