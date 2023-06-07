Україну накрили грозові хмари: синоптики прогнозують у деяких містах дощі

Найменша нічна температура може сягати до 9 теплих градусів

Природа вирішила, що вже достатньо на більшій території України сонця і сухої погоди і змінила свій настрій у "хмарну і дощову" сторону.

Як повідомляє Sinoptik, максимальних опадів слід чекати на заході країни.

Погода у Львові 7-9 червня

Львівщина очікує триденні дощі, іноді з грозою. У середу, 7 червня, вранці почались опади, які вдень посиляться, але до ранку четверга мають закінчитись. 8 червня вдень поновиться дощ, який має завершитесь вдень. Така ж погода протримаєтеся і в п'ятницю, 9 червня. Вдень повітря прогріється до +18…22 °C, а вночі охолоне до +13…15 градусів. У 7-9 червня вітер прогнозується легким, 1 м/с.

Погода у Києві 7-9 червня

Над столицею України нависли грозові хмари, однак дощі не передбачається. Тільки вранці кожного дня кияни можуть побачити сонце, але вдень воно ховатиметься. Температура повітря вдень сягатиме 22…26 градусів тепла, а вночі опуститься до +16…17 °C. У середу дме легкий вітер, його швидкість сягатиме 2 м/с, а 8-9 чернвя слабшатиме до 1 м/с.

Погода у Харкові 7-9 червня

Це місто також не турбуватиме дощова погода, але хмарність протягом трьох днів збережеться. У середу, 7 червня, сонце тішитиме регіон тільки вранці. У четвер ясна погода очікується лише вдень, а у п'ятницю — ввечері. Удень температура у місті підніметься до 26…27 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +14…18 °C. Найближчими днями дутиме легкий вітер — 2 м/с.

Погода у Донецьку 7-9 червня

У цьому обласному центр протягом трьох днів на зміну ясній погоді вранці приходитиме хмарна погода, яка триматиметься до пізного вечора. Вдень та вночі опадів не прогнозується. Температура повітря у денний час підніметься до 24…27 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +9…13 градусів. 7-9 червня травня очікується слабкий вітер — 4 м/с.

Погода у Дніпрі 7-9 червня

А от місто на Дніпрі може похизуватись більш-менш ясною погодою. У середу та четвер на небі "плаватимуть" хмари, але наступного дня, у п'ятницю, день буде сонячним. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +24…25 °C, а вночі – знизяться до 14…18 градусів тепла. Вітер найближчими днями передбачається слабкий, максимальна швидкість якого сягатиме 4 м/с.

Погода в Одесі 7-9 червня

У місті синоптики також прогнозують похмуру погоду, іноді з проясненнями. Повітря вдень прогріється до 23…25 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +15…18 °C. 7-9 червня дутиме легкий вітер — 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на 28 червня, коли українці святкуватимуть День Конституції. Синоптики попереджають про ймовірність злив цього дня.