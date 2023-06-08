Хмари насуваються на Україну: у деяких містах очікуються дощі на кінець тижня

Максимальна денна температура очікується на сході України — до 29 теплих градусів

На Україну "напали" грозові хмари і принесли з собою дощі до деяких регіонів і, за прогнозами синоптиків, така погода триматиметься до кінця робочого тижня.

Як повідомляє синоптичний ресурс Gismeteo, до суцільної хмарність можуть ще додатись сильні вітри, однак не всюди. Тому слід обережно проходити повз дерева та кущі, особливо біля тополь.

Погода у Львові 8-9 червня

На Галичині запанує дуже хмарна погода, місцями з опадами. Дощі слід чекати лише у вечері четверга, 8 червня. Хоча сонце ховатиметься за хмари, але вдень повітря прогріється до +20…22 °C, а вночі охолоне до +14…15 градусів. У четвер дме помірний вітер, максимальна швидкість його сягне 6 м/с, а у п'ятницю збільшиться до сильних 10 м/с.

Погода у Києві 8-9 червня

Кияни також очікують опади, але несерйозні. Зночі четверга почався дощ, який вдень завершиться, але хмарність збережеться. Наступного дня сонце також не визиратиме з-за хмар. Температура повітря вдень сягатиме 21…26 градусів тепла, а вночі опуститься до +16…18 °C. 8-9 червня дутиме помірний вітер, його швидкість сягає 6-7 м/с.

Погода у Харкові 8-9 червня

На сході України протягом двох днів сонце і хмари будуть постійно змінювати одне одного. Опадів не передбачається. Удень температура у місті підніметься до 26…29 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…16 °C. У четвер дме легкий вітер — 3 м/с, а у п'ятницю зменшиться до 2 м/с.

Погода у Донецьку 8-9 червня

Цей регіон також оминули дощі на кінець робочого тижня. Сонце слід чекати лише вранці п'ятниці, хоча вдень воно знову ховатиметься. Синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підніметься до 24…27 °C. Уночі позначки термометрів покажуть стабільні +14 градусів. У четвер дутиме свіжий вітер, 8 м/с, а наступного дня збільшиться до сильних 11 м/с.

Погода у Дніпрі 8-9 червня

Дніпро — це єдине місто, яке може хизуватись більш-менш ясною погодою. Протягом двох днів сонце тішитиме регіон вранці та вдень, але до вечора на небо набіжать хмари. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +26…27 °C, а вночі падатимуть до 16…17 градусів тепла. Вітер у четвер дме помірний, максимальна швидкість якого сягає 7 м/с, а у п'ятницю посилиться до 7 м/с.

Погода в Одесі 8-9 червня

У цьому місті синоптики обіцяють хмарну погоду на кінець робочого тижня. Сонце інколи нагадуватиме про себе і тішитиме область своїм теплом. Повітря вдень прогріється до 24…27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +16…17 °C. У четвер та п'ятницю передбачається помірний вітер — 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на Херсонщині найближчими днями. Синоптики впевнені, що у регіоні йтимуть дощі, але незначні.