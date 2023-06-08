Григорій Козловський: Незважаючи на війну, ми маємо дати шанс нашим юним спортсменам

Академія ФК "Рух" шукає молоді спортивні таланти. І знає, як виростити з них чемпіонів

Сотні хлопчаків з усіх куточків України наприкінці травня взяли участь у відборі до Академії ФК "Рух". В останні вихідні весни першими спробували свої сили хлопці 2013-2014 року народження. Зазначимо, анкету на вступ до академії і зараз можна надіслати тут.

Понад 200 учасників – здебільшого із західних та центральних регіонів, але були хлопці й з інших областей – змагалися у бігу на 15 та 30 метрів, тестуванні технічних навичок, грі 1х1 та 4х4. Результати юних спортсменів тренери фіксували на спеціальних станціях, на які перед цим поділили футбольне поле.

Академія ФК "Рух" заснована відомим львівським бізнесменом та меценатом Григорієм Козловським. Меценат, якого насправді турбує майбутнє маленьких українців, вкладає у Футбольну Академію сили та чималі ресурси. Вісім тренувальних полів масштабного футбольного комплексу збудовано з використанням передових європейських технологій: так, на трьох полях зроблено якісне штучне покриття, на п’яти полях – гібридне; крім них у комплексі обладнано критий манеж.

Григорій Козловський

Академія ФК "Рух"

Нескладно зрозуміти, чому хлопці з усієї України мріють потрапити сюди - окрім матеріальної бази Футбольна Академія має досвідчених тренерів, а також дає можливість брати участь у серйозних міжнародних змаганнях. Так, нещодавно вихованці Академії поїхали до Італії. У квітні Григорій Петрович Козловський взяв на себе вирішення всіх питань молодіжної команди "Рух" U-11 та відправив її на престижний турнір Universal Youth Cup. У турнірі взяли участь 64 команди з провідних академій Європи, які представляли "Ліверпуль", "Ювентус", "Мілан", "ПСЖ", "Аякс" та ін. ФК "Рух" U-11 у підсумку посів на Universal Youth Cup одинадцяте місце.

Академія ФК "Рух". Змагання

Юні вихованці Футбольної Академії

Академія ФК "Рух". Змагання

Ще одні вихованці Академії, команда "Рух" U-19 стали чемпіонами України серед юнацьких команд, обігравши на виїзді одеський "Чорноморець" U-19. "Рух" U-19 стали володарями чемпіонського титулу другий сезон поспіль!

Григорій Козловський так прокоментував успіх хлопців: "Ми не зупиняємось на своїх досягненнях. Нас знову чекає зміна поколінь. Нас знову чекає участь у Юнацькій лізі УЄФА. Попереду важкий шлях, і дуже приємно, що він чемпіонський".

"Попереду — чемпіонський шлях"

Варто зазначити, меценат підтримує не лише футболістів – він також активно займається допомогою та підтримкою українських військових. Футбольний клуб "Рух", його засновник Григорій Петрович Козловський та Emily Resort стали спонсорами та організаторами всеукраїнських змагань "Ігри нескорених", у яких 223 спортсмени, ветерани бойових дій, змагалися у 9 видах спорту. Українські змагання, як відомо, є етапом відбору на міжнародні "Ігри нескорених", цього року вони пройдуть у німецькому Дюссельдорфі. Чи треба говорити, наскільки важливими для підтримки українських воїнів є такі змагання.

А ще Григорій Козловський разом з фондом "Рух у майбутнє" зібрали близько чотирьох мільйонів гривень для Львівського госпіталю – гроші пішли на купівлю наркозо-дихального апарату та нейрохірургічного мікроскопа.

"Футбольна сім’я також живе проблемами країни", — зазначає бізнесмен, додаючи, що спортсмени "допомагали і допомагатимуть нашим воїнам боротися з нечистю, яка напала на Україну. Це наш внесок у майбутню перемогу. Ми неодмінно проведемо "матч перемоги" над окупантами і такий день уже не за горами”.

І військові вдячні меценату. У травні 2022 року Григорія Козловського було нагороджено відзнакою "Знак пошани" Міноборони за допомогу Збройним силам. Компанії бізнесмена від початку повномасштабного вторгнення росії допомагають бійцям і простим українцям, закуповуючи автомобілі, дрони, рації, організовуючи аукціони зі збору коштів. Іде постійна допомога 45-й та 47-й окремим артилерійським бригадам, 184-му Навчальному центру, Львівському обласному територіальному центру комплектування та соцпідтримки.