Григорий Козловский: Несмотря на войну, мы должны дать шанс нашим юным спортсменам

Академия ФК "Рух" ищет молодые спортивные таланты. И знает, как вырастить из них чемпионов

Сотни мальчишек со всех уголков Украины в конце мая приняли участие в отборе в Академию ФК "Рух". В последние выходные весны первыми попробовали свои силы ребята 2013-2014 года рождения. Отметим, анкету на вступление в академию и сейчас можно отправить здесь.

Более 200 участников – в основном из западных и центральных регионов, но были ребята и из других областей – соревновались в беге на 15 и 30 метров, тестировании технических навыков, игре 1х1 и 4х4. Результаты юных спортсменов тренеры фиксировали на специальных станциях, на которые перед этим разделили футбольное поле.

Академия ФК "Рух" основана известным львовским бизнесменом и меценатом Григорием Козловским. Меценат, которого на самом деле волнует будущее маленьких украинцев, вкладывает в Футбольную Академию силы и немалые ресурсы. Восемь тренировочных полей масштабного футбольного комплекса построены с использованием передовых европейских технологий: так, на трех полях сделано качественное искусственное покрытие, на пяти полях – гибридное; кроме них в комплексе оборудован крытый манеж.

Григорий Козловский

Академия ФК "Рух"

Несложно понять, почему ребята со всей Украины мечтают попасть сюда — кроме материальной базы Футбольная Академия имеет опытных тренеров, а также дает возможность участвовать в серьезных международных соревнованиях. Так, совсем недавно воспитанники Академии поехали в Италию. В апреле Григорий Петрович Козловский взял на себя решение всех вопросов молодежной команды "Рух" U-11 и отправил ее на престижный турнир Universal Youth Cup. В турнире участвовали 64 команды из ведущих академий Европы, которые представляли "Ливерпуль", "Ювентус", "Милан", "ПСЖ", "Аякс" и др. ФК "Рух" U-11 в итоге занял на Universal Youth Cup одиннадцатое место.

Академия ФК "Рух". Соревнования

Юные воспитанники Футбольной Академии

Академия ФК "Рух". Соревнования

Еще одни воспитанники Академии, команда "Рух" U-19, стали чемпионами Украины среди юношеских команд, обыграв на выезде одесский "Черноморец" U-19. При этом "Рух" U-19 стали обладателями чемпионского титула второй сезон подряд!

Григорий Козловский так прокомментировал успех ребят: "Мы не останавливаемся на своих достижениях. Нас снова ждет смена поколений. Нас снова ждет участие в Юношеской лиге УЕФА. Впереди трудный путь, и очень приятно, что он чемпионский".

"Впереди - чемпионский путь"

Стоит отметить, меценат поддерживает не только футболистов – он также активно занимается помощью и поддержкой украинских военных. Футбольный клуб "Рух", его основатель Григорий Петрович Козловский и Emily Resort стали спонсорами и организаторами всеукраинских соревнований "Игры непокоренных", в которых 223 спортсмена, ветерана боевых действий, соревновались в 9 видах спорта. Украинские соревнования, как известно, являются этапом отбора на международные "Игр непокоренных", в этом году они пройдут в немецком Дюссельдорфе. Нужно ли говорить, как важны для поддержки украинских воинов такие состязания.

А еще Григорий Козловский вместе фондом "Рух в майбутнє" собрали около четырех миллионов гривен для Львовского госпиталя – деньги пошли на покупку наркозо-дыхательного аппарата и нейрохирургического микроскопа.

"Футбольная семья также живет проблемами страны", — отмечает бизнесмен, добавляя, что спортсмены "помогали и будут помогать нашим воинам бороться с нечистью, которая напала на Украину. Это наш вклад в будущую победу. Мы непременно проведем "матч победы" над оккупантами и такой день уже не за горами".

И военные благодарны меценату. В мае 2022 года Григорий Козловский был награжден отличием "Знак почета" Минобороны за помощь Вооруженным силам. Компании бизнесмена с самого начала полномасштабного вторжения рф помогают бойцам и простым украинцам, закупая автомобили, дроны, рации, организовывая аукционы по сбору средств. Идет постоянная помощь 45-й и 47-й отдельным артиллерийским бригадам, 184-му Учебному центру, Львовскому областному территориальному центру комплектования и соцподдержки.