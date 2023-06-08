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Григорий Козловский: Несмотря на войну, мы должны дать шанс нашим юным спортсменам

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Григорий Козловский – почетный президент "Руху", меценат и бизнесмен Новость обновлена 08 июня 2023, 18:50
Григорий Козловский – почетный президент "Руху", меценат и бизнесмен

Академия ФК "Рух" ищет молодые спортивные таланты. И знает, как вырастить из них чемпионов

Сотни мальчишек со всех уголков Украины в конце мая приняли участие в отборе в Академию ФК "Рух". В последние выходные весны первыми попробовали свои силы ребята 2013-2014 года рождения. Отметим, анкету на вступление в академию и сейчас можно отправить здесь.

Более 200 участников – в основном из западных и центральных регионов, но были ребята и из других областей – соревновались в беге на 15 и 30 метров, тестировании технических навыков, игре 1х1 и 4х4. Результаты юных спортсменов тренеры фиксировали на специальных станциях, на которые перед этим разделили футбольное поле.

Академия ФК "Рух" основана известным львовским бизнесменом и меценатом Григорием Козловским. Меценат, которого на самом деле волнует будущее маленьких украинцев, вкладывает в Футбольную Академию силы и немалые ресурсы. Восемь тренировочных полей масштабного футбольного комплекса построены с использованием передовых европейских технологий: так, на трех полях сделано качественное искусственное покрытие, на пяти полях – гибридное; кроме них в комплексе оборудован крытый манеж.

Григорий Козловский
Григорий Козловский
Академия ФК "Рух"
Академия ФК "Рух"

Несложно понять, почему ребята со всей Украины мечтают попасть сюда — кроме материальной базы Футбольная Академия имеет опытных тренеров, а также дает возможность участвовать в серьезных международных соревнованиях. Так, совсем недавно воспитанники Академии поехали в Италию. В апреле Григорий Петрович Козловский взял на себя решение всех вопросов молодежной команды "Рух" U-11 и отправил ее на престижный турнир Universal Youth Cup. В турнире участвовали 64 команды из ведущих академий Европы, которые представляли "Ливерпуль", "Ювентус", "Милан", "ПСЖ", "Аякс" и др. ФК "Рух" U-11 в итоге занял на Universal Youth Cup одиннадцатое место.

Академия ФК "Рух"
Академия ФК "Рух". Соревнования
Академия ФК "Рух"
Юные воспитанники Футбольной Академии
Академия ФК "Рух"
Академия ФК "Рух". Соревнования

Еще одни воспитанники Академии, команда "Рух" U-19, стали чемпионами Украины среди юношеских команд, обыграв на выезде одесский "Черноморец" U-19. При этом "Рух" U-19 стали обладателями чемпионского титула второй сезон подряд!

Григорий Козловский так прокомментировал успех ребят: "Мы не останавливаемся на своих достижениях. Нас снова ждет смена поколений. Нас снова ждет участие в Юношеской лиге УЕФА. Впереди трудный путь, и очень приятно, что он чемпионский".

Академия ФК "Рух"
"Впереди - чемпионский путь"
Академия ФК "Рух"

Стоит отметить, меценат поддерживает не только футболистов – он также активно занимается помощью и поддержкой украинских военных. Футбольный клуб "Рух", его основатель Григорий Петрович Козловский и Emily Resort стали спонсорами и организаторами всеукраинских соревнований "Игры непокоренных", в которых 223 спортсмена, ветерана боевых действий, соревновались в 9 видах спорта. Украинские соревнования, как известно, являются этапом отбора на международные "Игр непокоренных", в этом году они пройдут в немецком Дюссельдорфе. Нужно ли говорить, как важны для поддержки украинских воинов такие состязания.

А еще Григорий Козловский вместе фондом "Рух в майбутнє" собрали около четырех миллионов гривен для Львовского госпиталя – деньги пошли на покупку наркозо-дыхательного аппарата и нейрохирургического микроскопа.

"Футбольная семья также живет проблемами страны", — отмечает бизнесмен, добавляя, что спортсмены "помогали и будут помогать нашим воинам бороться с нечистью, которая напала на Украину. Это наш вклад в будущую победу. Мы непременно проведем "матч победы" над оккупантами и такой день уже не за горами".

И военные благодарны меценату. В мае 2022 года Григорий Козловский был награжден отличием "Знак почета" Минобороны за помощь Вооруженным силам. Компании бизнесмена с самого начала полномасштабного вторжения рф помогают бойцам и простым украинцам, закупая автомобили, дроны, рации, организовывая аукционы по сбору средств. Идет постоянная помощь 45-й и 47-й отдельным артиллерийским бригадам, 184-му Учебному центру, Львовскому областному территориальному центру комплектования и соцподдержки.

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