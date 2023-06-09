Хтось готується до добових опадів: на кого із українців чекають дощові вихідні

Максимальна денна температура може сягати до +28 градусів тепла лише в одному регіоні

Протягом тижня синоптики попереджали українців про насування хмарної погоди на країну, що могла принести дощі і грози. Так і сталось — найближчими днями майже на всій території України слід чекати опади, іноді у супроводі грози.

Як повідомляє ресурс Sinoptik, сильний вітер не турбуватиме громадян на вихідних.

Погода у Львові 10-11 червня

Львів'яни очікують дощові вихідні, іноді навіть з грозою. У суботу, 10 червня, тільки ранок буде сухим, а у денний час почнеться сильний дощ з грозою. Він має завершитись вдень наступного дня, 11 червня. У денний час повітря прогріється до +15…21 °C, а вночі охолоне до +13…15 градусів. У суботу-неділю вітер прогнозується слабкий, 3 м/с.

Погода у Львові 10-11 червня

Погода у Києві 10-11 червня

Столицю теж накриють дощі, але тільки у суботу. Опади почнуться вдень, супроводжуватимуться грозою і до настання вечора мають завершитись. У неділю збережеться лише хмарна погода. Температура повітря вдень сягатиме 20…26 градусів тепла, а вночі опуститься до +15…17 °C. На вихідних дутиме легкий вітер, його швидкість сягатиме 3 м/с.

Погода у Києві 10-11 червня

Погода у Харкові 10-11 червня

Над містом нависли грозові хмари і не дарма, бо харків'яни очікують дощову погоду. У суботу день обіцяє бути похмурим, але сухим. Сильні опади передбачаються у неділю, 11 червня, ввечері. Удень температура підніметься до 21…28 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +17 °C. На кінець тижня дутиме помірний вітер, його максимальна швидкість становитиме 7 м/с.

Погода у Харкові 10-11 червня

Погода у Донецьку 10-11 червня

Цей обласний центр також не похизується сухою та сонячною погодою на вихідних. Тільки ранок суботи буде ясним, а протягом дня небо заповнять хмари. Синоптики прогнозують опади у неділю, 11 червня, вдень і мають завершитись до вечора. Температура повітря вдень підніметься до 20…28 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +15 градусів. 10-11 червня дутиме слабкий вітер, 5 м/с.

Погода у Донецьку 10-11 червня

Погода у Дніпрі 10-11 червня

Місто на Дніпрі також не оминуть дощі, зокрема у неділю. Перший день вихідних передбачається переважно хмарним, але без опадів. На другий день вихідних задощить вдень і триматимуться опади до пізнього вечора. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +20…27 °C, а вночі опустяться до 17…18 градусів тепла. Вітер на кінець тижня очікується помірним, максимальна швидкість якого сягатиме 6 м/с.

Погода у Дніпрі 10-11 червня

Погода в Одесі 10-11 червня

А от одесити у вихідні можуть обійтися без парасольок. 10-11 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Повітря вдень прогріється до 24…26 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть стабільні +18 °C. На вихідних дутиме легкий вітер — 2 м/с.

Погода в Одесі 10-11 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на Херсонщині найближчими днями. Синоптики впевнені, що у регіоні йтимуть дощі, але незначні.