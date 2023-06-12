До окупантів у Мелітополі завітала "бавовна", - ЗМІ

Партизани та бійці ЗСУ вирішили "побажати солодких снів" ворогу

Ніч проти понеділка, 12 червня, виявилася досить "гучною" для окупантів у тимчасово зайнятому військами рф Мелітополі (Запорізька область).

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Вибух чули у місті близько опівночі. За інформацією журналістів від мелітопольців, прогриміло в районі Нового Мелітополя та Юрівки.

Тим часом представники партизанського руху "Атеш" зазначають, що вибух був дуже потужним і не характерним для роботи протиповітряної оборони, проте як "приліт".

Незабаром після першого вибуху пролунав і ще один.

Згодом вибухи в місті підтвердив також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Мелітополь, пропущені у ка**пів. Тільки не плачте", — написав він.

Крім того, про "безсоння" загарбників повідомляють і в окупованому Токмаку. Офіційного підтвердження цієї інформації від представників української влади з цього приводу ще не було.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому російським ворогом Запоріжжі ледь не щодня квітне "бавовна". Так, вранці 7 червня було "гучно" в Мелітополі та Токмаку. А наступного дня, 8 червня, вибух пролунав у Бердянську Запорізькою області, де, за попередньою інформацією, підірвали автомобіль одного з колаборантів.