Полювання на Святослава Олійника: військові оголосили у розшук ексголову Дніпрооблради

Військовослужбовці будуть вдячні небайдужим громадянам за будь-яку інформацію про місце перебування за кордоном, дані про авто чи взаємозв’язки колишнього голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника.

Про початок "сафарі" на втікача, підозрюваного у низці корупційних діянь, оголосив військовий ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась. У списку розшукуваних фігурують також інші топ-корупціонери.

"Святослав Олійник втік, прихопивши кілька річних бюджетів середньої української області зі словами "будущєго в Украінє нє віжу", — каже про корупціонера військовий.

Натомість, на його переконання, якщо скласти разом статки втікачів, цих коштів може вистачити на кілька армійських корпусів: "Державі треба задуматися над цим. Не лише російське майно треба арештовувати за кордоном".

Як пояснює Карась, спецслужби не завжди можуть вільно працювати за кордоном. "Зате громадянам – доступні всі блага чемного спостереження", — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Святослав Олійник, переховуючись у Словаччині, закликав до пошуків компромісів з країною-агресоркою і пропонував врахувати її інтереси.