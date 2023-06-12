Охота на Святослава Олейника: военные объявили в розыск экс-главу Днепроблсовета

Военнослужащие будут благодарны неравнодушным гражданам за любую информацию о местонахождении за границей, данные об авто или связях бывшего главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника.

О начале "сафари" на беглеца, подозреваемого в ряде коррупционных действий, объявил военный ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась. В списке разыскиваемых фигурируют и другие топ-коррупционеры.

"Святослав Олейник сбежал, прихватив несколько годовых бюджетов средней украинской области со словами "будущего в Украине не вижу", – говорит о коррупционере военный.

В то же время, по его убеждению, если сложить вместе состояние беглецов, этих средств может хватить на несколько армейских корпусов: "Государству надо задуматься над этим. Не только российское имущество нужно арестовывать за границей".

Як объясняет Карась, спецслужбы не всегда могут свободно работать за границей. "Зато гражданам – доступны все блага вежливого наблюдения", — отметил он.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Святослав Олейник, скрываясь в Словакии, призывал к поискам компромиссов со страной-агрессором и предлагал учесть ее интересы.