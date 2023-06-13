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Вже достатньо негоди: в яких регіонах України буде сухо і тепло

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Сильні опади слід чекати на півдні країни
Сильні опади слід чекати на півдні країни. Фото Pixabay

Максимальна швидкість вітру на всій території України може сягати 4 м/с, тобто слабкий

Синоптики вкотре не тішили сухим і сонячним прогнозом погоди протягом тижня, однак вони запевняють, що найближчими днями вітер і хмари поступового покидатимуть більшість міст.

Як повідомляє сайт Sinoptik, лише у трьох містах слід чекати на опади.

Погода у Львові 13-14 червня

На заході України погода набуває різноманіття. У вівторок сонце інколи визиратиме з-за хмар вдень. Також у денний час почнуться опади, які завершаться до вечора. 14 червня ясна погода передбачається лише вранці, а у денний час на небо набіжать хмари і почнеться дощ. Опади мають закінчитись ввечері. У денний час повітря прогріється до +16…20 °C, а вночі охолоне до +10…11 градусів. У суботу-неділю вітер прогнозується тихий, 1 м/с.

Погода у Києві 13-14 червня

А от кияни можуть не брати з собою парасольки. У столиці синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду, іноді з проясненнями. Температура повітря вдень сягатиме 18…23 градусів тепла, а вночі опуститься до +13…15 °C. Протягом 13-14 червня дутиме легкий вітер, його швидкість сягатиме 2 м/с.

Погода у Харкові 13-14 червня

Над містом також нависли хмари, але опадів синоптики не обіцяють. Сонце визиратиме з-за хмар переважно у другій половині дня протягом 13-14 червня. Удень температура підніметься до 22 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +12…13 °C. У вівторок дме слабкий вітер, його максимальна швидкість становитиме 4 м/с. У середу зменшиться до легких 3 м/с.

Погода у Донецьку 13-14 червня

Містяни зможуть побачити сонце лише рано вранці, а протягом дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень підніметься до 21…24 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +11…13 градусів. 13-14 червня дутиме легкий вітер, 3 м/с.

Погода у Дніпрі 13-14 червня

А от в цьому обласному центрі трохи задощить. Вівторок очікується переважно хмарним, але без опадів. У середу над містом нависли грозові хмари і вдень почнеться несуттєвий дощ, який до вечора завершиться. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +20…23 °C, а вночі опустяться до 13…15 градусів тепла. Вітер на початку тижня очікується слабким, максимальна швидкість якого сягатиме 4 м/с.

Погода в Одесі 13-14 червня

На Одещині буде максимальна кількість опадів з поміж інших міст. У вівторок рано вранці почався дощ, який вдень посилиться, але ближче до вечора закінчиться. А от 14 червня у першій половині дня одесити можуть насолоджуватись сонцем, а вдень йтиме дощ. Опади завершаться до настання вечора. Повітря вдень прогріється до 22…25 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть стабільні +15…17 °C. У вівторок-середу дутиме легкий вітер — 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду у червні найближчим 10 днями. Синоптики впевнені, що друга частина місяця принесе дощ, грози і сильний вітер.