Додасться ще одне погодне явище: якої негоди чекати українцям найближчими днями

У столиці України на вихідних буде досить висока денна температура, до 28 теплих градусів

Українці протягом тижня чекали на опади та вітри на більшій частині території країни, однак тепер синоптики прогнозують, що до мокрої погоди додаються грози.

Максимальні опади прогнозуються на заході України, як повідомляє Укргідрометцентр.

Погода у Львові 16-18 червня

Місто готується до триденних нічних і денних опадів. У п'ятницю та суботу очікується сильний дощ з супроводжуванням грози, а от протягом неділі слабшатиме. Синоптики сонця не обіцяють, але вдень буде досить висока температура — до +17…22 °C, а вночі охолоне до +12…15 градусів. 16-18 червня вітер прогнозується свіжим, 8 м/с.

Погода у Києві 16-18 червня

А от столицю України грітиме ласкаве сонечко. Хоча вдень синоптики обіцяють невелику хмарну погоду, але опадів не передбачається. Удень температура у місті підніметься до 26…28 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +16…18 °C. Протягом трьох днів прогнозується свіжий вітер — 11 м/с, що слабшатиме лише вночі, до легких 3 м/с.

Погода у Харкові 16-18 червня

Харківщина також може хизуватись теплою і сонячною погодою протягом п'ятниці-неділі. Вдень на небі можуть "плавати" хмари, однак дощу не прогнозується. Температура повітря вдень сягатиме 25…27 градусів тепла, а вночі опуститься до +14…18 °C. У п'ятницю та на вихідних дутиме свіжий вітер, його швидкість сягатиме 8 м/с.

Погода у Донецьку 16-18 червня

На Донбасі погода — змінна. Цей обласний центр протягом п'ятниці та суботи очікує на дощову погоду з грозою. Вночі опадів не прогнозується. А от наступного дня на небі з'явиться сонце, хоча буде невелика хмарність. Температура повітря вдень підніметься до 23…28 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +16…18 градусів. Найближчими днями передбачається свіжий вітер, його максимальна швидкість сягатиме 9 м/с.

Погода у Дніпрі 16-18 червня

Як повідомляють синоптики, дніпряни можуть не брати з собою парасольки. 16,17 та 18 червня у місті прогнозується мінлива хмарна погода і сонце іноді прогріватиме землю своїми промінцями. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +24…28 °C, а вночі – знизяться до 15…18 градусів тепла. Вітер у п'ятницю дутиме помірний, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с. На вихідних передбачається свіжий — 8-9 м/с.

Погода в Одесі 16-18 червня

На півдні України також задощить. У п'ятницю та суботу містяни можуть насолоджуватись іноді сонцем, бо очікується невелика хмарність. А от у неділю на небо набіжать грозові хмари і прогнозуються короткочасні опади з грозою. Повітря у денний час прогріється до 24…28 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +17…19 °C. 16 червня дутиме свіжий вітер — 8 м/с, а 17-18 червня збільшиться до 9 м/с.

16 червня

17 червня

18 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дату, коли чекати на спеку в червні українцям. Синоптик впевнений, що несприятлива погода очікується лише у першій половині місяця.