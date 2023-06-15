Україну накривають дощі з грозами: яким областям пощастить найменше (карта)

Опади очікуються майже у всіх областях

Червень 2023 року не перестає дивувати українців мінливою погодою — лише почало тепліти після похолодання, як уже починається дощовий період. Найближчими днями опади накриють майже всю територію України, і причиною того є поле зниженого тиску, пояснив "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За словами експерта, вже з 15 червня на більшій території України встановилася нестабільна погода з короткочасними дощами та грозами, при цьому більшість опадів очікується у західних та південних областях.

15 червня у низці областей України вже почалися дощі

16 червня опади очікуються переважно у західних областях

17 червня дощі вже можуть бути і у південних, і у східних областях

18-20 червня опадів поменшає, але ймовірність дощів все одно залишиться високою. Як видно за картами Укргідрометцентру, найменше опадів очікується у північно-східних областях України.

При цьому температура повітря найближчими днями буде досить теплою, найхолодніше буде в західних областях, де очікується в середньому 18-24 градуси тепла, а в центральних і південних областях повітря може прогрітися до 30 градусів.

19 червня дощі можуть бути у більшості областей України

19-20 червня у західних областях також помітно потеплішає

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні очікується справжня спека цього року.