Рус

Україну накривають дощі з грозами: яким областям пощастить найменше (карта)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найближчими днями погода принесе в Україну літні грози
Найближчими днями погода принесе в Україну літні грози. Фото pixabay.com

Опади очікуються майже у всіх областях

Червень 2023 року не перестає дивувати українців мінливою погодою — лише почало тепліти після похолодання, як уже починається дощовий період. Найближчими днями опади накриють майже всю територію України, і причиною того є поле зниженого тиску, пояснив "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За словами експерта, вже з 15 червня на більшій території України встановилася нестабільна погода з короткочасними дощами та грозами, при цьому більшість опадів очікується у західних та південних областях.

Прогноз погоди Україна 15 червня 2023
15 червня у низці областей України вже почалися дощі
Прогноз погоди Україна 16 червня 2023
16 червня опади очікуються переважно у західних областях
Прогноз погоди Україна 17 червня 2023
17 червня дощі вже можуть бути і у південних, і у східних областях

18-20 червня опадів поменшає, але ймовірність дощів все одно залишиться високою. Як видно за картами Укргідрометцентру, найменше опадів очікується у північно-східних областях України.

При цьому температура повітря найближчими днями буде досить теплою, найхолодніше буде в західних областях, де очікується в середньому 18-24 градуси тепла, а в центральних і південних областях повітря може прогрітися до 30 градусів.

Прогноз погоди Україна 18 червня 2023
Прогноз погоди Україна 19 червня 2023
19 червня дощі можуть бути у більшості областей України
Прогноз погоди Україна 20 червня 2023
19-20 червня у західних областях також помітно потеплішає

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні очікується справжня спека цього року.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди #Ігор Кібальчич