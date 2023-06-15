Україну накривають дощі з грозами: яким областям пощастить найменше (карта)
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Опади очікуються майже у всіх областях
Червень 2023 року не перестає дивувати українців мінливою погодою — лише почало тепліти після похолодання, як уже починається дощовий період. Найближчими днями опади накриють майже всю територію України, і причиною того є поле зниженого тиску, пояснив "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.
За словами експерта, вже з 15 червня на більшій території України встановилася нестабільна погода з короткочасними дощами та грозами, при цьому більшість опадів очікується у західних та південних областях.
18-20 червня опадів поменшає, але ймовірність дощів все одно залишиться високою. Як видно за картами Укргідрометцентру, найменше опадів очікується у північно-східних областях України.
При цьому температура повітря найближчими днями буде досить теплою, найхолодніше буде в західних областях, де очікується в середньому 18-24 градуси тепла, а в центральних і південних областях повітря може прогрітися до 30 градусів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні очікується справжня спека цього року.