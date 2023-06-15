Повітряна тривога по всій Україні: що відомо зараз

Росія підняла в небо свою авіацію

Вдень, 15 червня, практично по всій території України почали ширитися сигнали повітряної тривоги. У мережі повідомляють про ракетну небезпеку через зліт російської авіації. Кажуть, що борт, який летить поряд із нашою країною, може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомляє "Телеграф".

16:22 МіГ-31К, кажуть у мережі, довше, ніж звичайно, робить маневри на рубежі потенційного пуску ракет, у зв'язку з цим немає відбою повітряної тривоги.

16:00 За даними моніторингових спільнот, якщо виліт не бойовий, повітряна тривога по всій Україні продовжуватиметься орієнтовно 20-30 хвилин.

15:53 Тривога вже по всій Україні. У мережі повідомляють про злет Міг-31 з авіабази "Саваслейка", який може нести "Кинджали".

15:50 Наразі сигнали повітряної тривоги не звучать лише на Рівненщині.

Спочатку були регіони, в яких не звучали сирени, але пізніше тривога поширилася і на них.