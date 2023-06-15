Як заснути в літній задусі: допомога прийде звідки не чекали

Всього один предмет позбавить вас від безсоння у задушливу погоду

Це літо в Україні обіцяє бути спекотним, часом навіть рекордним, а це означає, що необхідно запасатися різними лайфхаками, які допоможуть подолати високі температури.

"Телеграф" розповідає, як легко заснути, коли у вашій квартирі спека.

Якщо у вас немає кондиціонера, на допомогу може прийти з несподіваного напрямку. Зверніть увагу на грілку. На перший погляд це може звучати дивно, адже грілка створена, щоб гріти, але варто її наповнити крижаною водою, як з неї може вийти чудове джерело прохолоди.

Для цього перед сном покладіть її на ковдру. За словами експертів, холодна вода у спальні може допомогти знизити температуру тіла, а також охолодити простирадла, коли ви засинаєте,

Таким чином, навіть без кондиціонера можна провести літні ночі в комфорті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як із підручних засобів створити "холодоаген", який допоможе зберігати ваші напої прохолодними, навіть у найгарячіші дні.

Також ми повідомляли про те, як за допомогою простих порад провести спекотні літні дні у комфорті.