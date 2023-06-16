Трьом містам не пощастило: в яких регіонах чекати опадів на вихідних

Більше за все синоптики не потішать теплим прогнозом погоди українців на заході країни

Протягом всього тижня на більшій території України була хмарна і місцями дощова погода, однак на вихідних окремі області зможуть порадіти сонцю і теплу.

Як повідомляє Sinoptik, на вихідних у всіх містах країни сильного вітру не передбачається.

Погода у Львові 17-18 червня

На захід України природа принесе дводенні опади. У суботу вночі почнеться дощ, який вдень трохи слабшатиме, однак вранці наступного дня збільшиться і йтиме до вечора. На вихідних сонце не тішитиме регіон, тому вдень повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі охолоне до стабільних +14 °C. Наприкінці тижня дутиме легкий вітер, максимальна швидкість його сягне 2 м/с.

Погода у Львові 17-18 червня

Погода у Києві 17-18 червня

У столиці очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень сягатиме 28…29 градусів тепла, а вночі опуститься до +17…19 °C. Вітер на вихідних очікується легким, його максимальна швидкість сягатиме 3 м/с.

Погода у Києві 17-18 червня

Погода у Харкові 17-18 червня

Слобожанщину потішить ясна і суха погода. У суботу тільки ранок буде хмарним, а в неділю небо буде ясним протягом усього дня. Удень температура у місті підніметься до 27 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +18 °C. 17-18 червня передбачається слабко-помірний вітер — 5-6 м/с.

Погода у Харкові 17-18 червня

Погода у Донецьку 17-18 червня

На вихідних в цьому регіоні трохи задощить. Протягом двох вихідних дощ слід чекати у другій половині дня і він прогнозується невеликим. Температура повітря вдень підніметься до 24…27 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +14…15 градусів. Найближчими днями очікується легкий вітер — 3 м/с.

Погода у Донецьку 17-18 червня

Погода у Дніпрі 17-18 червня

Дніпру природа дає можливість насолодитись сонячною та сухою погодою. Якщо у суботу на небі буде невелика хмарність, то вже наступного дня очікується ясна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +26…27 °C, а вночі знизяться до 17…18 градусів тепла. Вітер протягом суботи-неділі передбачається слабким, максимальна швидкість якого сягатиме 5 м/с. .

Погода у Дніпрі 17-18 червня

Погода в Одесі 17-18 червня

А от над Одещиною нависнуть дощові і грозові хмари. У суботу сонце іноді визиратиме з-за хмар і прогріватиме регіон. У неділю одесити ще будуть насолоджуватись безхмарним ранком, однак вдень набіжать хмари і ввечері йтиме дощ з супроводжуванням грози. Повітря вдень прогріється до 26…27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +19…20 °C. Вітер 17-18 червня прогнозується легкий — 2 м/с.

Погода в Одесі 17-18 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду найближчими днями. Синоптики прогнозують, що дощі "пройдуть" всією Україною.