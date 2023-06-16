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Трьом містам не пощастило: в яких регіонах чекати опадів на вихідних

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Хтось готується знову до дводенних опадів
Хтось готується знову до дводенних опадів. Фото Pixabay

Більше за все синоптики не потішать теплим прогнозом погоди українців на заході країни

Протягом всього тижня на більшій території України була хмарна і місцями дощова погода, однак на вихідних окремі області зможуть порадіти сонцю і теплу.

Як повідомляє Sinoptik, на вихідних у всіх містах країни сильного вітру не передбачається.

Погода у Львові 17-18 червня

На захід України природа принесе дводенні опади. У суботу вночі почнеться дощ, який вдень трохи слабшатиме, однак вранці наступного дня збільшиться і йтиме до вечора. На вихідних сонце не тішитиме регіон, тому вдень повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі охолоне до стабільних +14 °C. Наприкінці тижня дутиме легкий вітер, максимальна швидкість його сягне 2 м/с.

Погода у Львові 17-18 червня
Погода у Львові 17-18 червня

Погода у Києві 17-18 червня

У столиці очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень сягатиме 28…29 градусів тепла, а вночі опуститься до +17…19 °C. Вітер на вихідних очікується легким, його максимальна швидкість сягатиме 3 м/с.

Погода у Києві 17-18 червня
Погода у Києві 17-18 червня

Погода у Харкові 17-18 червня

Слобожанщину потішить ясна і суха погода. У суботу тільки ранок буде хмарним, а в неділю небо буде ясним протягом усього дня. Удень температура у місті підніметься до 27 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +18 °C. 17-18 червня передбачається слабко-помірний вітер — 5-6 м/с.

Погода у Харкові 17-18 червня
Погода у Харкові 17-18 червня

Погода у Донецьку 17-18 червня

На вихідних в цьому регіоні трохи задощить. Протягом двох вихідних дощ слід чекати у другій половині дня і він прогнозується невеликим. Температура повітря вдень підніметься до 24…27 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +14…15 градусів. Найближчими днями очікується легкий вітер — 3 м/с.

Погода у Донецьку 17-18 червня
Погода у Донецьку 17-18 червня

Погода у Дніпрі 17-18 червня

Дніпру природа дає можливість насолодитись сонячною та сухою погодою. Якщо у суботу на небі буде невелика хмарність, то вже наступного дня очікується ясна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +26…27 °C, а вночі знизяться до 17…18 градусів тепла. Вітер протягом суботи-неділі передбачається слабким, максимальна швидкість якого сягатиме 5 м/с. .

Погода у Дніпрі 17-18 червня
Погода у Дніпрі 17-18 червня

Погода в Одесі 17-18 червня

А от над Одещиною нависнуть дощові і грозові хмари. У суботу сонце іноді визиратиме з-за хмар і прогріватиме регіон. У неділю одесити ще будуть насолоджуватись безхмарним ранком, однак вдень набіжать хмари і ввечері йтиме дощ з супроводжуванням грози. Повітря вдень прогріється до 26…27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +19…20 °C. Вітер 17-18 червня прогнозується легкий — 2 м/с.

Погода в Одесі 17-18 червня
Погода в Одесі 17-18 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду найближчими днями. Синоптики прогнозують, що дощі "пройдуть" всією Україною.

Теги:
#Погода в Україні #Прогноз погоди #Червень