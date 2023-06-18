Україну накриває "тайська" погода: синоптики здивували прогнозом (карта)

Літо не перестає дивувати змінами погоди

На початку тижня в Україні очікується погода, майже як у Таїланді, — дуже тепла та волога через опади. Про це у коментарі для "Телеграфу" розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, 19 червня у західних, південних, центральних областях очікуються короткочасні дощі та місцями грози. 20 червня опади посиляться і накриють також північні області — сухо має бути лише у східних регіонах. При цьому буде дуже тепло, до +29 градусів у центральних та південних областях, і нарешті потеплішає до +27 градусів у західних.

19 червня у західних областях почне тепліти

20 червня дощі поширяться на більшу кількість областей

21 червня опади можливі вже по всій території України, при цьому в центральних областях на кілька градусів знизиться температура повітря. На Донбасі дощі можуть посилитись до кінця робочого тижня.

21 червня дощі можуть залити усі області України

22 червня опади можливі у західних, північних, східних областях та у Криму

"Однак тепло зберігатиметься, а отже синоптична ситуація в Україні буде практично як у Таїланді: волого та спекотно", — йдеться у прогнозі синоптика.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні у 2023 році очікується справжня літня спека, на думку метеорологів.