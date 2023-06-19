Майже всюди буде сонячно: в яких містах України ще задощить на початку тижня

Температура вдень на більшій території країни може сягати до 26 теплих градусів

В Україні дощова та вітряна погода, яка трималась майже весь останній тиждень, зміниться на теплу і сонячну вже з понеділка в більшості містах.

Як повідомляє Sinoptik, лише один регіон накриє сильний дощ з грозою на початку тижня.

Погода у Львові 19-20 червня

На заході України хмари і сонце постійно змінюватимуть одне одного. Опадів не передбачається. Вдень позначки термометрів покажуть +22…24 °C, а вночі охолоне до +11…14 градусів. У понеділок-вівторок вітер прогнозується легким, 2 м/с.

Погода у Києві 19-20 червня

Столица країни готується до мінливої хмарної погоди, місцями з несерйозними дощами. Опади слід чекати лише 20 червня і вони передбачаються дрібними. Температура повітря вдень сягатиме 26…28 градусів тепла, а вночі опуститься до +19…21 °C. У понеділок дме тихий вітер, його швидкість сягає 1 м/с, а наступного дня збільшиться до легких 2 м/с.

Погода у Харкові 19-20 червня

Харків'яни чекають на ясну погоду у понеділок і похмуру у вівторок. Опадів не прогнозується. Удень температура у місті підніметься до 26…27 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15 °C. 19-20 червня дме легкий вітер — 3 м/с.

Погода у Донецьку 19-20 червня

Цей обласний центр очікує безхмарний початок тижня з поміж інших міст. Вдень і вночі без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 26…27 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +14…15 градусів. У понеділок дме легкий вітер — 3 м/с, а у вівторок зменшиться до 2 м/с.

Погода у Дніпрі 19-20 червня

Дніпряни також можуть не брати з собою парасольки. У понеділок ранок ще був ясним, а от вдень на небо набіжать хмари. Наступного дня очікується сонячна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…28 °C, а вночі – знизяться до 17…18 градусів тепла. Вітер у понеділок дме слабкий, максимальна швидкість якого сягатиме 4 м/с. У вівторок передбачається легкий — 2 м/с.

Погода в Одесі 19-20 червня

А от над Одещиною нависли грозові хмари. У понеділок вранці пройшов дощ з грозою, а протягом дня збережеться мінлива хмарність. 20 червня лише ввечері небо буде ясним. Повітря у денний час прогріється до 27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +19 °C. 19 червня дме тихий вітер — 1 м/с, а 20 червня збільшиться до легких 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на наступний тиждень. Синоптики впевнені, що українці можуть чекати на "тридцятки".