Міноборони у 2022 році заплатило $19,8 млн за неякісний ремонт 33 гаубиць М109, які перед тим хотіло купити як справні, - New York Times

Йдеться про ремонт 33-х самохідних гаубиць, подарованих Україні, як матеріально-технічно допомога урядом Італії

За ремонт 33-х М109 LEMA 155 мм гаубиць Департамент закупівель озброєння Міністерства оборони у 2022 році заплатив $19,8 млн компанії Ultra Defense Corporation (США), однак ремонт виявився неякісним й державний контракт залишається невиконаним до сьогодні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в документах Кабміну, які є в розпорядженні видання New York Times.

Оборудка була структурована через Державне підприємство Міністерства оборони України "АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ" й, наразі, Міноборони позивається до свого ж ДП про повернення коштів (передплати) й стягнення пені за неякісно надані послуги з ремонту й порушення строків надання послуг (справа № 910/5550/23 розглядається Господарським судом Києва).

Вартість ремонту однієї гаубиці за контрактом складає біля 32.4 млн грн і йдеться про ремонт 33-х самохідних гаубиць, подарованих Україні, як матеріально-технічно допомога урядом Італії. Судячи з відео, яке є розпорядженні видання, з двигуна однієї з них валив дим, а з іншої – витікала охолоджуюча рідина.

Реагуючи на ситуацію, що склалася — директор ДП "АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ" Володимир Пікузо звернувся із листом-скаргою до генерального інспектора Пентагону, щодо невиконання контракту компанією Ultra Defense Corporation (США) в якому зазначив: "Американська компанія, пропонуючи свої послуги, не мала наміру виконувати свої зобов'язання".

За словами поінформованого джерела, ті самі 33 одиниці М109 LEMA 155 мм виробництва 1978-1995 рр. Володимир Пікузо хотів купити як справні, уклавши від імені Міноборони України, тоді ще як т.в.о. директора Департаменту закупівель озброєння, держконтракт від 04.07.2022, із загальною вартістю контракту біля 1.2 млрд грн, й відповідно ціною одиниці близько 37 млн грн.

Закупівля не відбулася, тому що 02.09.2022 стало остаточно відомо про передачу 33-х одиниць 155-мм самохідних гаубиць М109 Lema безкоштовно, про що імпортер ДК "Укрспецекспорт", уповноважений на взаємодію з італійською стороною, проінформувало Міноборони. Проте, перед тим, а саме — 25.08.2022, Міноборони надіслало лист ДК "Укрспецекспорт" з вимогою "недопущення включення" 33 од. згаданих гаубиць, в партію, яка пропонувалася урядом Італії для безкоштовної передачі ЗСУ.

У підсумку, Міноборони, не зумівши витратити державні кошти на закупівлю 33-х гаубиць М109 LEMA 155 мм у посередника Ultra Defense Corporation, зуміло сплатити майже ту саму вартість, тому самому посереднику, але вже за ремонт тих самих гаубиць.

Нагадаємо, видання New York Times повідомляло, що Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяка техніка, за ремонт якої також сплатили, все одно прибувала зламаною.