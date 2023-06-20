Минобороны в 2022 году заплатило $19,8 млн за некачественный ремонт 33 гаубиц М109, которые прежде хотели купить как исправные, — New York Times

Речь идет о ремонте 33-х самоходных гаубиц, подаренных Украине правительством Италии, как материально-техническая помощь

За ремонт 33-х М109 LEMA 155 мм гаубиц Департамент закупок вооружения Министерства обороны в 2022 году заплатил $19,8 млн компании Ultra Defense Corporation (США), однако ремонт оказался некачественным и государственный контракт остается невыполненным по сей день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в документах Кабмина, которые есть в распоряжении издания New York Times.

Сделка была структурирована через Государственное предприятие Министерства обороны Украины "АГЕНТСТВО ОБОРОННЫХ ЗАКУПОК" и, в настоящее время, Минобороны судится со своим же ГП о возврате средств (предоплаты) и взыскании пени за некачественно предоставленные услуги по ремонту и нарушение сроков предоставления услуг (дело № 910/55 /23 рассматривается Хозяйственным судом Киева).

Стоимость ремонта одной гаубицы по контракту составляет около 32.4 млн грн и речь идет о ремонте 33-х самоходных гаубиц, подаренных Украине, как материально-техническая помощь правительством Италии. Судя по видео, имеющемуся в распоряжении издания, из двигателя одной из них валил дым, а из другой – вытекала охлаждающая жидкость.

Реагируя на сложившуюся ситуацию — директор ГП "АГЕНТСТВО ОБОРОННЫХ ЗАКУПОК" Владимир Пикузо обратился с письмом-жалобой к генеральному инспектору Пентагона, по поводу невыполнения контракта компанией Ultra Defense Corporation (США) в котором отметил: "Американская компания, предлагая свои услуги, не имела намерения выполнять свои обязательства".

По словам информированного источника, те же 33 единицы М109 LEMA 155 мм производства 1978-1995 гг. Владимир Пикузо хотел купить как исправные, заключив от имени Минобороны Украины, тогда еще как и.о. директора Департамента закупок вооружения, госконтракт от 04.07.2022, с общей стоимостью контракта около 1.2 млрд грн и соответственно ценой единицы около 37 млн грн.

Закупка не состоялась, потому что 02.09.2022 стало окончательно известно о передаче 33-х единиц 155-мм самоходных гаубиц М109 Lema бесплатно, о чем импортер ГК "Укрспецэкспорт", уполномоченный на взаимодействие с итальянской стороной, проинформировал Минобороны. Однако перед тем, а именно — 25.08.2022, Минобороны направило письмо ГК "Укрспецэкспорт" с требованием "недопущения включения" 33 ед. упомянутых гаубиц в партию, предлагавшуюся правительством Италии для бесплатной передачи ВСУ.

В итоге, Минобороны, не сумев потратить государственные средства на закупку 33-х гаубиц М109 LEMA 155 мм у посредника Ultra Defense Corporation, сумело залатить почти ту же стоимость тому же посреднику, но уже за ремонт тех же гаубиц.

Напомним, издание New York Times сообщало, что Украина не получила часть оплаченного оружия, а некоторая техника, за ремонт которой также уплатили, все равно прибывала сломанной.