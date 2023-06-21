Український ІТ-підприємець Микола Удянський отримав нагороду Congress AWARDS 2023

Бізнесмен і меценат отримав відзнаку в категорії "Кращі інвестиційні продукти"

Микола Удянський, відомий український фахівець у галузі ІТ, науковець і меценат, отримав нагороду Всесвітнього інвестиційного конгресу 2023 (Congress AWARDS 2023) у категорії "Кращі" інвестиційні продукти.

Про це пише ділове ЗМІ. 11-й урочистий захід у сфері інвестицій, політики та меценатства, який входить до четвірки найважливіших у світі (поряд із конгресами в Мюнхені, Берліні, Парижі, Монако) відбувся 26 травня 2023 року у французьких Каннах.

Видання зазначає, що цьогоріч церемонія нагородження інвестиційного конгресу 2023 відзначатиме ті організації, які зробили вагомий позитивний внесок у інвестиційну галузь, незалежно від того, чи це принесло високі доходи, а чи вагомий соціальний ефект.

"Ми можемо пишатися нашими талановитими підприємцями, – сказала Анна Штуккер, президентка Світового інвестиційного конгресу. — Конгрес підтримує місіонерів, а не "найманців", тож усі наші лауреати є відомими та шанованими персонами у діловому світі, які беззаперечно заслужили свої нагороди. Серед нагороджених є і продуктивний, відомий і шанований український підприємець у сфері ІТ та технологій зі ступенем доктора юридичних наук. Пан Удянський має відомий досвід розвитку блокчейну та криптопідприємництва, а також є громадським активістом, філантропом і науковцем".

Нагороду Микола Удянський отримав як президент групи EHOLD, яка має 10 офісів у дев’яти країнах, налічує понад 500 людей, які обслуговують понад 10 мільйонів користувачів у портфелі проєктів EHOLD, який включає десятки успішних проєктів і криптовалюту, біржі, які можна знайти в 100 найкращих, включаючи найвідомішу та найпомітнішу з них, QMALL — українську біржу, яка не тільки значно сприяла прийняттю цифрової валюти в країні, але й посіла перше місце у світі за рентабельністю інвестицій у 2022 році.

Пан Удянський увійшов до 100 найбагатших українців за версією Forbes. Микола Удянський також постійно займається благодійністю, допомагає українцям пережити страшні воєнні часи та відбудувати його рідне місто Харків.

Додамо, що це вже не перша нагорода Миколи Удянського. У 2022 році його було визнано найкращим цифровим валютним експертом на World Influencers and Bloggers Awards, а також він посів перше місце в списку Hacker Noon 2019 з 10 найкращих блокчейн-підприємців СНД.