Украинский ИТ-предприниматель Николай Удянский получил награду Congress AWARDS 2023

Бизнесмен и меценат получил отличие в категории "Лучшие инвестиционные продукты"

Николай Удянский, известный украинский специалист в области ИТ, ученый и меценат, получил награду Всемирного инвестиционного конгресса 2023 года (Congress AWARDS 2023) в категории "Лучшие инвестиционные продукты".

Об этом пишет деловое СМИ.11-е торжественное мероприятие в сфере инвестиций, политики и меценатства, которое входит в четверку важнейших в мире (наряду с конгрессами в Мюнхене, Берлине, Париже, Монако) состоялось 26 мая 2023 во французских Каннах.

Издание отмечает, что в этом году церемония награждения инвестиционного конгресса 2023 отметила те организации, которые внесли весомый положительный вклад в инвестиционную отрасль, независимо от того, принесло ли это высокие доходы, или весомый социальный эффект.

"Мы можем гордиться нашими талантливыми предпринимателями, – сказала Анна Штуккер, президент Всемирного инвестиционного конгресса. — Конгресс поддерживает миссионеров, а не "наемников", поэтому все наши лауреаты являются известными и уважаемыми персонами в деловом мире, безусловно заслужившими свои награды. Среди награжденных есть и продуктивный, известный и уважаемый украинский предприниматель в сфере ИТ и технологий со степенью доктора юридических наук. Господин Удянский имеет большой опыт развития блокчейна и криптопредпринимательства, а также является общественным активистом, филантропом и ученым".

Награду Николай Удянский получил в качестве президента группы EHOLD, которая имеет 10 офисов в девяти странах, насчитывает более 500 человек, обслуживающих более 10 миллионов пользователей в портфеле проектов EHOLD, включающего десятки успешных проектов и криптовалюту, биржи, которые можно найти в 100 лучших, включая самую известную и заметную из них, QMALL — украинскую биржу, которая не только значительно способствовала принятию цифровой валюты в стране, но и заняла первое место в мире по рентабельности инвестиций в 2022 году.

Господин Удянский вошел в 100 самых богатых украинцев по версии Forbes. Николай Удянский также постоянно занимается благотворительностью, помогает украинцам пережить страшное военное время и отстроить его родной город Харьков.

Добавим, что это уже не первая награда Николая Удянского. В 2022 году он был признан лучшим цифровым валютным экспертом на World Influencers and Bloggers Awards, а также занял первое место в списке Hacker Noon 2019 из 10 лучших блокчейн-предпринимателей СНГ.