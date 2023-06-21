Дощі пронеслись Україною: коли чекати наступних опадів

Максимальна кількість опадів припаде на середу

Синоптики прогнозували, що найближчими днями до України завітають дощі і грози. При цьому така погода, за словами фахівців, протримається недовго.

Як повідомляє ресурс Sinoptik, майже у всіх містах країни найбільша кількість дощу і гроз відбудеться 21 червня.

Погода у Львові 21-22 червня

На Львівщині прогнозується мінлива хмарна погода, однак місцями з дощем і грозами. Опади з грозою почнуться вдень у четвер і до вечора мають завершитися. Вдень повітря прогріється до 25…27 градусів тепла, а вночі охолоне до стабільних +11…17 °C. Протягом 21-22 червня дутиме легкий вітер, максимальна швидкість його сягне 2 м/с.

Погода у Львові 21-22 червня

Погода у Києві 21-22 червня

На півночі України з ночі середи йшов дощ. Протягом дня сонце зігріватиме регіон і на небі не буде хмар. У четвер збережеться дуже мінлива хмарна погода. Температура повітря вдень сягатиме 27…29 градусів тепла, а вночі опуститься до +17…19 °C. У середу та четвер передбачається легкий вітер, його максимальна швидкість сягатиме 1 м/с.

Погода у Києві 21-22 червня

Погода у Харкові 21-22 червня

На Слобожанщині погода нестабільна. У середу вночі йшов дощ з грозою, але до ранку припинився. Протягом 21 червня харків'яни можуть насолоджуватись ясною погодою. У четвер синоптики обіцяють сонячну погоду. Удень температура у місті підніметься до 27…28 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15… 16 °C. У середу-четвер передбачається помірний вітер — 6-7 м/с.

Погода у Харкові 21-22 червня

Погода у Донецьку 21-22 червня

Дощ не обминув і Донеччину. 21 червня вранці почався дощ, який завершиться вже вдень. А у четвер на зміну хмарній і дощовій погоді прийде сонячна і суха. Температура повітря вдень підніметься до 25…26 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +13…15 градусів. У середу-четвер дутиме легкий вітер, його максимальна швидкість сягає 2 м/с.

Погода у Донецьку 21-22 червня

Погода у Дніпрі 21-22 червня

У цьому обласному центрі також задощить, переважно у середу. Вночі 21 червня йшов дощ, який завершився на ранок. У четвер вітер розгонить хмари і буде ясна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +26…28 °C, а вночі падатимуть до 17…18 градусів тепла. Вітер протягом середи передбачається легким, максимальна швидкість якого сягатиме 2 м/с, а у четвер збільшиться до 3 м/с.

Погода у Дніпрі 21-22 червня

Погода в Одесі 21-22 червня

Над Одещиною також нависли дощові хмари, зокрема у середу. 21 червня вранці почався сильний дощ, який із невеликими інтервалами триватиме аж до вечора. Наступний день обіцяє бути ясним. Повітря вдень прогріється до 27…28 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +20…21 °C. 21-22 червня дутиме легкий вітер, максимальна швидкість якого сягатиме 3 м/с.

Погода в Одесі 21-22 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погіршення погоди наприкінці червня. Синоптик впевнений, що місяць принесе з собою грози, гради та сильні пориви вітру.