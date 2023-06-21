Вкусив комар: прості поради, щоб не відчувати сверблячку

Поради, які зроблять ваше літо трохи комфортнішим

Комарі влітку, на жаль, є досить частими супутниками людини. Ці кровопивці, вгамовуючи свою спрагу, завдають дискомфорту навіть після того, як їх слід давно простиг у вашій квартирі. Втім, існують способи, що допомагають легко позбутися їх. Але якщо так сталося, що ви з якоїсь причини їх не використовували або взагалі про них не знали, пропонуємо до вашої уваги добірку народних засобів, які допоможуть позбутися "чесотки" після укусів цих паразитів.

Холодна вода та лід

Реакція на укус часто супроводжується набряком, місце набухає та болить. Періодично опускайте місце укусу в холодну воду або прикладайте лід. Це допоможе зменшити почервоніння, прибрати гулю і перетерпіти свербіж.

Тепла вода та гарячий рушник

Як не дивно, від сверблячки допомагають і холод, і тепло. Тому теплий душ допоможе, якщо багато укусів. У душі користуйтеся звичайним милом, але не використовуйте мочалку, щоб не травмувати шкіру. На місця, що сильно сверблять, можна покласти теплий компрес з пропрасованого рушника.

Сода

Розчиніть пару чайних ложок соди у склянці теплої води та нанесіть цей розчин ватою на місця укусів. Можна зробити невеликий ватний компрес.

Вівсянка

Допоможуть вівсяні пластівці, які треба варити, а не просто заливати окропом. Пластівці треба подрібнити в пилюку в кавомолці або блендері, змішати з водою і зробити густу пасту. Нанесіть її на місця укусів, змийте через 10-12 хвилин.

Чайна заварка

Найзручніше прикладати до укусу пакетик, який попередньо віджали та охолодили.

Подорожник

Серйозно чи базилік. Листки цих рослин необхідно ретельно треба вимити, нарізати або стовкти, а масу, що вийшла, нанести на місця укусів.

Поплескайте по укусу

Замість того, щоб свербіти, плескайте за місцем укусу, можна навіть сильно. Це аналог розчісування, тільки менш травматичний — ви обдурите мозок, викликавши легкий біль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у найкоротший термін зробити напої холодними.

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