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СБУ може розпочати розслідування щодо генерала Левченка, який забороняв контррозвідувальний захист Міноборони, - "слуга" Безугла

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Генерал Сергій Левченко Новина оновлена 21 червня 2023, 21:12
Генерал Сергій Левченко

Сергій Левченко очолював військову контррозвідку та забороняв здійснювати контррозвідувальний захист Міністерства оборони, заявляє нардепка

СБУ може розпочати розслідування щодо генерала Сергія Левченка, який очолював військову контррозвідку.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Слуги народу", заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше (так, це дикість, але раніше Міністерство будо недоторканним!) СБУ працює по МОУ контррозвідувально: проти шпигунів, агентів впливу і зашифрованих російських консерв", — наголосила вона.

За словами парламентарки, в СБУ раніше був генерал Левченко, який очолював військову контррозвідку та забороняв здійснювати контррозвідувальний захист Міністерства оборони.

"Щодо цієї особи ще, думаю ми можемо побачити розслідування. І не щодо нього одного. Він був із старожилів, які пережили не одне керівництво і політичне покоління", — додала Безугла.

Теги:
#СБУ #Міноборони #Генерал #Мар'яна Безугла