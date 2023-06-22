Природа все переграла: чи чекати українцям опадів найближчими днями

Вдень температура може сягати до 30 градусів тепла, а вночі триматися біля позначки +20 °C

На значній території України синоптики прогнозували дощі та грози. Однак, найближчими днями вони покинуть країну і встановиться лише хмарна погода.

Як повідомляє Meteofor, у більшості містах передбачаються досить сильні пориви вітру.

Погода у Львові 22-23 червня

Львів'яни готуються до опадів протягом двох днів. У четвер дощ прогнозується вдень, а у п'ятницю — ввечері. Однак 22 та 23 червня вранці сонце ще грітиме регіон. Вдень повітря прогріється до +26…29 °C, а вночі охолоне до +16…18 градусів. У четвер та п'ятницю вітер прогнозується помірним, 6 м/с.

Погода у Львові 22-23 червня

Погода у Києві 22-23 червня

У столиці країни пануватиме переважно хмарна погода, однак бездощова. Температура повітря вдень сягатиме 29…30 градусів тепла, а вночі опуститься до +20…22 °C. У четвер дме слабкий вітер, його швидкість сягатиме 4 м/с, а у п'ятницю — збільшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Києві 22-23 червня

Погода у Харкові 22-23 червня

Над цим регіоном також нависли хмари. Опадів протягом двох днів не передбачається. Удень температура у місті підніметься до 27…28 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…17 °C. 22 червня дме слабкий вітер,4 м/с. Наступного дня збільшиться до сильних 10 м/с.

Погода у Харкові 22-23 червня

Погода у Донецьку 22-23 червня

У Донецьку хмарна та сонячна погода постійно змінюватимуть одне одного. Опадів не прогнозується. Температура повітря у денний час підніметься до 25…29 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +14…16 градусів. 22-23 червня травня очікується свіжий вітер — 8 м/с.

Погода у Донецьку 22-23 червня

Погода у Дніпрі 22-23 червня

Дніпряни очікують на переважно хмарну погоду. Однак ранок четверга ще був ясним, але вдень хмари заповнять небо. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…30 °C, а вночі – знизяться до 19 градусів тепла. Вітер найближчими днями передбачається свіжий, максимальна швидкість якого сягатиме 9 м/с.

Погода у Дніпрі 22-23 червня

Погода в Одесі 22-23 червня

А от Одещина може похизуватись стабільно сонячною та безхмарною погодою. Повітря вдень прогріється до 28…29 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +19…20 °C. У четвер дме слабкий вітер, його швидкість сягатиме 5 м/с. У п'ятницю збільшиться до свіжого вітру — 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погіршення погоди наприкінці червня. Синоптик впевнений, що місяць принесе з собою грози, гради та сильні пориви вітру.