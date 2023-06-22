Як відремонтувати в'єтнамки за допомогою підручних засобів: витратите всього хвилину
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Цей лайфхак може стати вашою екстреною допомогою
В’єтнамки для багатьох українців вважаються невід’ємною частиною літа. Однак багато хто з нас стикався з тим, коли на їхній підошві утворювалася тріщина і через неї ремінець, який утримує ногу у взутті, відвалювався.
"Телеграф" розповідає, як швидко полагодити ваше взуття, коли ви опинилися в незручній ситуації посеред вулиці.
Якщо ви раптово залишилися босими на вулиці через поломку в’єтнамок, ваша допомога знаходиться в будь-якому кіоску або магазині. Мова про газовані напої.
- Для цього вам необхідно купити напій саме у банці;
- Далі відірвіть від неї ключ і просмикніть ремінець в’єтнамок в одне з кілець, що розташоване на ньому;
- Потім просто поверніть кільце на протилежний від тріщини бік;
- Готово.
У результаті у вас має вийти щось схоже:
Зазначимо, ця конструкція навряд чи протримається до кінця літа, але дістатися до будинку в таких шльопанцях ви цілком зможете.
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