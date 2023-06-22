Як відремонтувати в'єтнамки за допомогою підручних засобів: витратите всього хвилину

Цей лайфхак може стати вашою екстреною допомогою

В’єтнамки для багатьох українців вважаються невід’ємною частиною літа. Однак багато хто з нас стикався з тим, коли на їхній підошві утворювалася тріщина і через неї ремінець, який утримує ногу у взутті, відвалювався.

"Телеграф" розповідає, як швидко полагодити ваше взуття, коли ви опинилися в незручній ситуації посеред вулиці.

Якщо ви раптово залишилися босими на вулиці через поломку в’єтнамок, ваша допомога знаходиться в будь-якому кіоску або магазині. Мова про газовані напої.

Для цього вам необхідно купити напій саме у банці;

Далі відірвіть від неї ключ і просмикніть ремінець в’єтнамок в одне з кілець, що розташоване на ньому;

Потім просто поверніть кільце на протилежний від тріщини бік;

Готово.

У результаті у вас має вийти щось схоже:

Зазначимо, ця конструкція навряд чи протримається до кінця літа, але дістатися до будинку в таких шльопанцях ви цілком зможете.

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