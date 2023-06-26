Вибухи на Київщині та у низці областей: працювала ППО

З'явилися інформація про пуски "Калібрів" рашистами з акваторії Чорного моря

Ніч проти понеділка, 26 червня, виявилася неспокійною для жителів низки областей України: через загрозу удару ракетами та БПЛА в них було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляв кореспондент "Телеграфу" з посиланням на моніторингові сайти та повідомлення місцевих органів влади.

"Київська, Чернігівська, Черкаська області – ракетна небезпека! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", — йшлося у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Оновлено. 02.31

В Україні почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Оновлено. 02.00

В Одесі пролунали вибухи.

Оновлено. 01.57

Повітряні сили повідомили про запуск ворожих "Калібрів" та загрозу застосування ударних БПЛА.

Оновлено. 01.10

На Києвщині пролунали вибухи. Моніторингові пабліки повідомили, що наша ППО збивала ворожі безпілотники. "Не ігноруйте тривогу та бережіть себе!", — закликав телеграм-канал МВС.

Російські окупанти останніми місяцями частіше атакують мирні міста України. Лише вночі 24 червня окупанти випустили понад 50 ракет різних типів та два дрони-камікадзе. Зокрема, ворог атакував Україну 40 ракетами Х-101/Х-555 із Каспійського моря, 9 ракетами Х-22. Також росіяни запустили дві ракети "Калібр" із Чорного моря. Сили ППО збили 41 ракету і два ударні безпілотники. Через падіння уламків ракети у Києві пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі. За попередньою інформацією, в результаті атаки троє людей загинули, 8 травмовано. Також окупанти атакували приватний сектор Дніпра та випустили ракети С-300 по Харкову.