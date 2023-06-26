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Заллє дощами: яким містам України очікувати на негоду на початок тижня

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Природа змінила настрій
Природа змінила настрій. Фото Pixabay

Найвищих позначок денна температура сягне в одному місті — до 30 градусів тепла

За прогнозами синоптиків до України прямують два атмосферних фронти, що стануть причиною опадів з грозою та шквалів вітру з похолоданням.

Як повідомляє Sinoptik, максимальні опади слід чекати у понеділок у більшості регіонів.

Погода у Львові на 26-27 червня

На заході України на зміну сонячній погоді у понеділок прийдуть грози і дощі у вівторок. Опади почнуться вдень з грозою, але ближче по пізнього вечора мають завершитись. Вдень повітря прогріється до 20…24 градусів тепла, а вночі охолоне до +12…14°C. У понеділок дме легкий вітер, максимальна швидкість його сягне 2 м/с, а у вівторок збільшиться до 3 м/с.

Погода у Львові на 26-27 червня
Погода у Львові на 26-27 червня

Погода у Києві на 26-27 червня

У столиці навпаки — у понеділок задощить, а у вівторок буде ясно та сонячно. Температура повітря вдень сягатиме 20…23 градусів тепла, а вночі опуститься до +13…15 °C. Протягом двох днів прогнозується легкий вітер, максимальна швидкість якого сягне 2 м/с.

Погода у Києві на 26-27 червня
Погода у Києві на 26-27 червня

Погода у Харкові на 26-27 червня

Харків'янам у плані погоди поки пощастило найменше. У понеділок з ночі йшов дощ, який протягом дня змінюватиме інтенсивність, а ввечері варто чекати опадів з грозою. 27 червня також зранку буде зриватись дощик, що вдень стане сильнішим і завершиться лише ввечері. Вдень температура у місті підніметься до 19 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15 °C. У понеділок дме легкий вітер, 2 м/с, а у вівторок збільшиться до слабких 5 м/с.

Погода у Харкові на 26-27 червня
Погода у Харкові на 26-27 червня

Погода у Донецьку на 26-27 червня

Цей обласний центр також чекає на дощовий початок тижня. Опади передбачаються вдень з грозою, однак уже ввечері завершаться. У вівторок дощу не буде, зафіксується лише хмарність. Температура повітря вдень підніметься до +23…26 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +15…17 градусів. У денний час четверга дме легкий вітер, 2 м/с, а наступного дня збільшиться до помірних 6 м/с.

Погода у Донецьку на 26-27 червня
Погода у Донецьку на 26-27 червня

Погода у Дніпрі на 26-27 червня

У місті на Дніпрі також будуть опади, але без грози. У понеділок дощ прогнозується на денний період. У вівторок сонце і хмари будуть постійно змінювати одне одного. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +22…23 °C, а вночі знизяться до 16…20 градусів тепла. Вітер протягом 26 червня дме легкий, максимальна швидкість якого сягатиме 4 м/с, а 27 червня збільшиться до помірних 7 м/с.

Погода у Дніпрі на 26-27 червня
Погода у Дніпрі на 26-27 червня

Погода в Одесі на 26-27 червня

Дощ з грозою не обійшов і південь України. У понеділок опади з грозою почалися ще вночі. Протягом вівторка буде сонячна погода. Повітря вдень прогріється до 28…30 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +18…20 °C. Протягом 26-27 червня прогнозується слабкий, швидкість якого становитиме 4 м/с.

Погода в Одесі на 26-27 червня
Погода в Одесі на 26-27 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що над Львовом небо стало чорним за хвилину і обрушилась потужна злива.

Теги:
#Погода в Україні #Прогноз погоди #Дощ