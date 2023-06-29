"Банк Альянс" не виконує свої зобов’язання з виплати мільярдів боргів державній енергетичній компанії - якою буде реакція влади?

"Коли банк не виконує банківські гарантії перед державною компанією, НБУ не реагує на порушення, а суд не може ухвалити остаточне рішення через лікарняні та відпустки суддів, постає питання, чи готова Україна до вступу в ЄС та НАТО та дійсно органи влади готові виконувати свої повноваження та виправдовувати очікування світової спільноти щодо реформування та боротьби з корупцією?" Про це повідомляється в журналістському розслідуванні на каналі Апостроф ТВ.

Історія невиконання банком "Альянс" банківських гарантій перед державними установами і компаніями нараховує не один кейс.

Так, ще в 2018 році банк "Альянс", виступив гарантом контракту на поставку палива для Міноборони на суму в 928 млн грн, що становило на той момент близько 37 млн доларів США. Коли компанія-постачальник "Фідея" порушила умови поставки, банк "Альянс" відмовився від гарантійних зобов’язань перед Міноборони. У результаті армія залишилася без палива і без грошей.

Сьогодні ж одна з найбільших енергетичних компаній держави "Укренерго" уже більше року не може отримати від банку "Альянс" борг на суму майже 1,2 млрд грн.

Восени 2021 року компанія Коломойського ТОВ "Юнайтед Енерджі" уклала з національною енергетичною компанією "Укренерго" договір на врегулювання небалансів електроенергії. Фактично — докуповувала обсяги спожитої енергії, які виявилися більшими за замовлені, у постачальника. Гарантії під цей процес надавав Банк Альянс, на випадок порушення умов договору щодо розрахунків з державною компанією. Сума банківської гарантії становила 1 млрд 850 млн (71 млн дол). Перший лист із запитом на виплату НЕК "Укренерго" надіслала 9 березня 2022 року, на погашення боргу за гарантією на 560 мільйонів гривень. "Альянс" виплатив лише 133 мільйони від вказаної суми і попросив продовжити термін для компенсації з боку "Юнайтед Енерджі", адже вторгнення рф впливає на всіх. Але на ділі — більше жодних коштів оператор передачі енергії не побачив. Наче за сигналом банк із проросійським минулим та компанія з орбіти відомого олігарха заявляють: грошей не буде, бо порушено строки подання запиту, не так вони подані Укренерго. І взагалі норми розрахунку НКРЕКП, за якими укладався договір — неправильні, а суми боргу — інші, треба перераховувати. Таким чином у кількох речення можна описати майже річну боротьбу державного підприємства за національного значенні кошти.

Київський господарський суд 15 грудня 2022 р. таки ухвалив рішення про стягнення 1 млрд 114 млн грн на користь НЕК "Укренерго" , адже встановив: строки подання гарантійної вимоги до "Альянсу" — дотримані, суми нараховані вірно, гарантійний випадок підтверджено.

Однак і після рішення суду керівництво банку на чолі з власником Олександром Сосісом виключно з метою непроведення розрахунків з державною компанією подало апеляцію в тандемі з ТОВ "Юнайтед Енерджі". Справа в Північному апеляційному суді вміло затягується як представниками банку Альянс, так і суддями — то відпустка, то лікарняний, за 5 місяців суд так і не приступив до розгляду скарги. При цьому суд ігнорує законодавчі норми про те, що справа має бути розглянута протягом 60-ти днів.

Сама суддя Кропивна від спілкування з журналістами для надання коментарів щодо цієї ситуації відмовляється. І хоча служителька Феміди має певну репутацію та статки, які за різними оцінками перевищують її офіційні доходи, нині Людмила Кропивна стала тією людиною, яка могла б ухвалити зважене і законне рішення, щодо стягнення на користь одного з ключових підприємств державної енергетики близько 1,2 млрд грн (33 млн дол.), таких необхідних у воєнний час. Але чому справа не розглядається, а рішення не ухвалюється — є одна відповідь — у цьому зацікавлений саме Банк Альянс, який в такий спосіб рятується від банкрутства.

Адже загальний борг банку "Альянс" за несплаченим державним компаніям гарантійним зобов’язанням становить 3,2 млрд грн. Окрім того, банк "Альянс" має великий борг перед НБУ, що був створений в 2022 р. через отримані рекордні кредити рефінансування від національного регулятора. Тільки у вересні 2022 року НБУ виділило банку "Альянс" кредит обсягом 1,923 млрд грн. Постає питання — куди пішли кошти. Окрім того, за матеріалами журналістського розслідування власник фінустанови Олександр Сосіс та керівництво банку Юлія Фролова та Павло Щербань виїхали з України, пише УНН.

Коли суд винесе остаточне рішення на користь "Укренерго", НБУ змушений буде дати оцінку платоспроможності банку "Альянс".