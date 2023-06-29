"Банк Альянс" не выполняет свои обязательства по выплате миллиардов долгов государственной энергетической компании - какой будет реакция власти?

"Когда банк не выполняет банковские гарантии перед государственной компанией, НБУ не реагирует на нарушения, а суд не может принять окончательное решение из-за больничных и отпусков судей, возникает вопрос, готова ли Украина к вступлению в ЕС и НАТО и действительно ли органы власти готовы выполнять свои полномочия и оправдывать ожидания мирового сообщества по реформированию и борьбе с коррупцией?" Об этом сообщается в журналистском расследовании на канале Апостроф ТВ.

История невыполнения банком "Альянс" банковских гарантий перед государственными учреждениями и компаниями насчитывает не один кейс.

В частности, еще в 2018 году банк "Альянс", выступил гарантом контракта на поставку топлива для Минобороны на сумму в 928 млн грн, что составляло на тот момент около 37 млн долларов США. Когда компания-поставщик "Фидея" нарушила условия поставки, банк "Альянс" отказался от гарантийных обязательств перед Минобороны. В результате армия осталась без топлива и без денег.

Сегодня же одна из крупнейших энергетических компаний государства "Укрэнерго" уже больше года не может получить от банка "Альянс" долг на сумму почти 1,2 млрд грн.

Осенью 2021 года компания Коломойского ООО "Юнайтед Энерджи" заключила с национальной энергетической компанией "Укрэнерго" договор на урегулирование небалансов электроэнергии. Фактически — докупала объемы потребленной энергии, которые оказались больше заказанных, у поставщика. Гарантии под этот процесс предоставлял Банк Альянс, на случай нарушения условий договора по расчетам с государственной компанией. Сумма банковской гарантии составляла 1 млрд 850 млн (71 млн долл.). Первое письмо с запросом на выплату НЭК "Укрэнерго" направила 9 марта 2022 года, на погашение долга по гарантии на 560 миллионов гривен. "Альянс" выплатил лишь 133 миллиона от указанной суммы и попросил продлить срок для компенсации со стороны "Юнайтед Энерджи", ведь вторжение рф влияет на всех. Но на деле — больше никаких средств оператор передачи энергии не увидел. Как по сигналу банк с пророссийским прошлым и компания с орбиты известного олигарха заявляют: денег не будет, потому что нарушены сроки подачи запроса, не так они поданы Укрэнерго. И вообще нормы расчета НКРЭКУ, по которым заключался договор — неправильные, а суммы долга — другие, надо пересчитывать. Таким образом в нескольких предложениях можно описать почти годовую борьбу государственного предприятия за национального значения средства.

Киевский хозяйственный суд 15 декабря 2022 г. таки принял решение о взыскании 1 млрд 114 млн грн в пользу НЭК "Укрэнерго", ведь установил: сроки подачи гарантийного требования к "Альянсу" — соблюдены, суммы начислены верно, гарантийный случай подтвержден.

Однако и после решения суда руководство банка во главе с собственником Александром Сосисом исключительно с целью непроведения расчетов с государственной компанией подало апелляцию в тандеме с ООО "Юнайтед Энерджи". Дело в Северном апелляционном суде умело затягивается как представителями банка Альянс, так и судьями — то отпуск, то больничный, за 5 месяцев суд так и не приступил к рассмотрению жалобы. При этом суд игнорирует законодательные нормы о том, что дело должно быть рассмотрено в течение 60-ти дней.

Сама судья Кропивная от общения с журналистами для предоставления комментариев по этой ситуации отказывается. И хотя служительница Фемиды имеет определенную репутацию и состояние, которое по разным оценкам превышает ее официальные доходы, сейчас Людмила Кропивная стала тем человеком, который мог бы принять взвешенное и законное решение о взыскании в пользу одного из ключевых предприятий государственной энергетики около 1,2 млрд грн (33 млн долл.), столь необходимых в военное время. Но почему дело не рассматривается, а решение не принимается — есть один ответ — в этом заинтересован именно Банк Альянс, который таким образом спасается от банкротства.

Ведь общий долг банка "Альянс" по неуплаченным государственным компаниям гарантийным обязательствам составляет 3,2 млрд грн. Кроме того, банк "Альянс" имеет большой долг перед НБУ, который был создан в 2022 г. из-за полученных рекордных кредитов рефинансирования от национального регулятора. Только в сентябре 2022 года НБУ выделило банку "Альянс" кредит в размере 1,923 млрд грн. Возникает вопрос — куда пошли средства. Кроме того, по материалам журналистского расследования владелец финучреждения Александр Сосис и руководство банка Юлия Фролова и Павел Щербань выехали из Украины, пишет УНН.

Когда суд вынесет окончательное решение в пользу "Укрэнерго", НБУ вынужден будет дать оценку платежеспособности банка "Альянс".