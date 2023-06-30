Рус

Природа ще не визначилась: чи пощастить містам з сонячною погодою на вихідні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дощі починають відступати
Дощі починають відступати. Фото Pixabay

Найвища денна температура може сягати до 29 градусів тепла

Останні дні червня не тішили українців сонячною і теплою погодою і, за словами синоптиків, початок липня ще принесе несерйозні дощі і вітер.

Як повідомляє Sinoptik, лише в одному місті прогнозується гроза.

Погода у Львові на 1-2 липня

На заході країни очікується переважно похмура погода, іноді з дощем. У суботу, 1 липня, протягом дня небо буде вкрите хмарами, також очікуються дрібні опади, що завершаться до вечора. У неділю з самого ранку хоча і буде ясно, однак вдень можливий дощ з грозою. Вдень повітря прогріється до 23 градусів тепла, а вночі охолоне до +15…16°C. 1-2 червня передбачається легкий вітер, його швидкість сягне 3 м/с.

Погода у Львові на 1-2 липня
Погода у Львові на 1-2 липня

Погода у Києві на 1-2 липня

Столицю України дощі вже покинули, а залишилась лише протягом двох днів мінлива хмарність. Температура повітря вдень сягатиме 27…28 градусів тепла, а вночі опуститься до +17…19 °C. Легкий вітер прогнозується на початку червня, максимальна швидкість якого сягне 2 м/с.

Погода у Києві на 1-2 липня
Погода у Києві на 1-2 липня

Погода у Харкові на 1-2 липня

А на Слобожанщині ще задощить. З самого ранку у суботу хмари закриють небо, а дрібний дощ протримається до вечора. 2 липня опади з грозою слід чекати вдень. У денний час температура у місті підніметься до 26…29 градусів тепла, вночі позначки термометрів опустяться до +15…18 °C. 1-2 липня дме слабкий вітер, 5 м/с.

Погода у Харкові на 1-2 липня
Погода у Харкові на 1-2 липня

Погода у Донецьку на 1-2 липня

У цьому регіоні погода — змінна. Якщо у суботу вранці буде ясно, але протягом дня зриватиметься дрібний дощ, то у неділю Донецьк порадіє сонцю. Температура повітря вдень підніметься до +25…29 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +15…16 градусів. У суботу передбачається помірний вітер, 6 м/с. А наступного дня вітер зменшиться до легких 3 м/с.

Погода у Донецьку на 1-2 липня
Погода у Донецьку на 1-2 липня

Погода у Дніпрі на 1-2 липня

Дніпряни очікують спочатку сонячну погоду у суботу, 1 липня, а хмарну і дощову — у неділю, 2 липня. Опади передбачаються вдень, до вечора мають закінчитися. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…28 °C, а вночі падатимуть до 17…20 градусів тепла. Вітер протягом вихідних очікується слабкий, максимальна швидкість сягатиме 4 м/с.

Погода у Дніпрі на 1-2 липня
Погода у Дніпрі на 1-2 липня

Погода в Одесі на 1-2 липня

Протягом двох днів вранці Одесу буде тішити сонце, але вдень погода зміниться на хмарну. У суботу у денний час йтимуть дощі. Наступного дня опадів не буде. Повітря вдень прогріється до 27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +19…21 °C. На початок липня очікується помірний вітер, швидкість якого становитиме 7 м/с.

Погода в Одесі на 1-2 липня
Погода в Одесі на 1-2 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що над Львовом небо стало чорним за хвилину і обрушилась потужна злива.

Теги:
#Дощ #Погода в Україні #Хмарність #Прогноз погоди #Мінлива хмарність