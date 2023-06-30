Природа ще не визначилась: чи пощастить містам з сонячною погодою на вихідні

Найвища денна температура може сягати до 29 градусів тепла

Останні дні червня не тішили українців сонячною і теплою погодою і, за словами синоптиків, початок липня ще принесе несерйозні дощі і вітер.

Як повідомляє Sinoptik, лише в одному місті прогнозується гроза.

Погода у Львові на 1-2 липня

На заході країни очікується переважно похмура погода, іноді з дощем. У суботу, 1 липня, протягом дня небо буде вкрите хмарами, також очікуються дрібні опади, що завершаться до вечора. У неділю з самого ранку хоча і буде ясно, однак вдень можливий дощ з грозою. Вдень повітря прогріється до 23 градусів тепла, а вночі охолоне до +15…16°C. 1-2 червня передбачається легкий вітер, його швидкість сягне 3 м/с.

Погода у Львові на 1-2 липня

Погода у Києві на 1-2 липня

Столицю України дощі вже покинули, а залишилась лише протягом двох днів мінлива хмарність. Температура повітря вдень сягатиме 27…28 градусів тепла, а вночі опуститься до +17…19 °C. Легкий вітер прогнозується на початку червня, максимальна швидкість якого сягне 2 м/с.

Погода у Києві на 1-2 липня

Погода у Харкові на 1-2 липня

А на Слобожанщині ще задощить. З самого ранку у суботу хмари закриють небо, а дрібний дощ протримається до вечора. 2 липня опади з грозою слід чекати вдень. У денний час температура у місті підніметься до 26…29 градусів тепла, вночі позначки термометрів опустяться до +15…18 °C. 1-2 липня дме слабкий вітер, 5 м/с.

Погода у Харкові на 1-2 липня

Погода у Донецьку на 1-2 липня

У цьому регіоні погода — змінна. Якщо у суботу вранці буде ясно, але протягом дня зриватиметься дрібний дощ, то у неділю Донецьк порадіє сонцю. Температура повітря вдень підніметься до +25…29 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +15…16 градусів. У суботу передбачається помірний вітер, 6 м/с. А наступного дня вітер зменшиться до легких 3 м/с.

Погода у Донецьку на 1-2 липня

Погода у Дніпрі на 1-2 липня

Дніпряни очікують спочатку сонячну погоду у суботу, 1 липня, а хмарну і дощову — у неділю, 2 липня. Опади передбачаються вдень, до вечора мають закінчитися. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…28 °C, а вночі падатимуть до 17…20 градусів тепла. Вітер протягом вихідних очікується слабкий, максимальна швидкість сягатиме 4 м/с.

Погода у Дніпрі на 1-2 липня

Погода в Одесі на 1-2 липня

Протягом двох днів вранці Одесу буде тішити сонце, але вдень погода зміниться на хмарну. У суботу у денний час йтимуть дощі. Наступного дня опадів не буде. Повітря вдень прогріється до 27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +19…21 °C. На початок липня очікується помірний вітер, швидкість якого становитиме 7 м/с.

Погода в Одесі на 1-2 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що над Львовом небо стало чорним за хвилину і обрушилась потужна злива.