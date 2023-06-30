ЗМІ розповіли, як судді допомагають Жеваго взяти активи під контроль за допомогою "мертвих" компаній

Судді Господарського суду Київської області та Північного апеляційного господарського суду ухвалюють дивні рішення на користь компаній Костянтина Жеваго у справах про контроль над Білоцерківською ТЕЦ. Зокрема, деякі судді визнають право давно ліквідованих британських компаній скликати збори акціонерів у ухвалювати рішення про зміну керівництва ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" та однойменного АТ, йдеться у матеріалі видання "Апостроф".

В структурі власності ПрАТ і АТ є є низка офшорних компаній, зареєстрованих у Великобританії та на Британських Віргінських островах, які були ліквідовані станом на 2021 рік. "Наприкінці 2021 року ці акціонери раптом в буквальному сенсі стали "воскресати". Від імені компаній їхні представники стали засипати керівництво ПрАТ вимогами провести збори акціонерів, щоб змінити директора і наглядову раду", — йдеться в статті.

За даними судових рішень, вони провели не одні, а декілька зборів з ідентичним порядком денним, рішеннями і результатами: визнанням незадовільною роботи попереднього правління і обрання керівником Ігоря Вигулярного, адвоката, який раніше не керував енергокомпаніями. Це потрібно, щоб опоненти оскаржували їх в декількох судових процесах.

Основний аргумент опонентів Жеваго — "мертві", тобто ліквідовані компанії не можуть скликати збори акціонерів. Крім того, АТ "БілоТЕЦ" та "Росава" не були належно проінформовані про збори, відтак не змогли реалізувати свої права акціонерів.

Справи розглядають низка різних суддів і їхні підходи до одних і тих же аргументів скаржників кардинально різняться. Наприклад, у справі № 911/231/22 суддя Павло Горбасенко визнав, що ліквідовані компанії не можуть ухвалювати рішень, а отже, фактично збори проходили без кворуму. Уже після винесення перших рішень в цьому процесі на користь опонентів Жеваго, а також після переобрання судді на посаду голови суду, де слухаються і інші аналогічні справи, про Горбасенка вийшло "розслідування" на каналі "Еспресо" про нібито "захмарні статки" і "фіктивне розлучення". Канал "Еспресо" належить сину Жеваго Івану і його журналісти — регулярні гості на засіданнях щодо активів підприємця. З цього можна зробити висновок, що Жеваго напряму використовує свій телеканал для тиску на суддів.

За схожих обставин, але уже у справі № 911/172/22 суддя Тарас Карпечкін ухвалив діаметрально протилежне рішення. "Представники офшорних компаній представили довідки про те, що їхні фірми "воскресли" станом на другу половину 2022 року, тобто на момент розгляду справ. Утім це ніяк не підтверджує, що вони були "живі" в момент проведення зборів (законодавство Сполученого Королівства передбачає можливість віднолювати записи в реєстрі, але на час припинення реєстрації компанія втрачає права)", — сказано в тексті статті. Що стосується компанії з Британських Віргінських островів, то суддя вказав, що ліквідація компанії за законами БВО ще не означає її ліквідації для України, оскільки закони БВО на Україну не розповсюджуються. Рішення Карпечкіна було оскаржено до Північного апеляційного суду, який у складі судді Сергія Буравльова, Віктора Шапрана, Володимира Андрієнка 13 червня підтвердив це рішення на користь компаній Жеваго.

Третя справа №911/184/22, яку розглядав суддя Антон Лопатін, стосується зборів від 29 грудня 2021, які за аналогічною схемою ініціювали близькі до Жеваго акціонери (ПрАТ "АСК Омега" та СП ТОВ "ФТАК лізинг") — але уже не ПрАТ, а АТ "Білоцерківська ТЕЦ". Вони провели збори, залучивши до них уже відому ліквідовану офшорку з БВО, що й у попередніх кейсах. На зборах директором АТ — як і в ПрАТ — також обрали Ігоря Вигулярного. Суддя Лопатін визнав збори нечинними. "Утім, уже 28 червня Північний апеляційний суд в складі Олени Копитової, Сергія Сотнікова та Олега Остапенка скасував це рішення. Тексту ухвали ще немає, відтак аргументу суду невідомі. Але телеканал "Еспресо" у той же вечір вийшов з переможним сюжетом з заголовком "Феміда дала злочинцям відсіч!", — констатує видання.