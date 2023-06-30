Мирноградська лікарня на Донеччині отримала сучасний реанімобіль від Фонду Вадима Машурова

Машина вкрай необхідна для транспортування "важких" пацієнтів

Благодійний Фонд імені Вадима Машурова, який опікується цивільними у прифронтових регіонах України, придбав та передав центральній лікарні у місті Мирноград на Донеччині сучасний автомобіль швидкої допомоги типу С.

Подарований реанімобіль Mercedes Benz відповідає сучасним європейським стандартам і призначений для проведення екстреної реанімації і порятунку життя: від дефібрилятора та апаратів ШВЛ до кисневих балонів.

Миргородська лікарня постійно рятує хворих та поранених. які потерпають від обстрілів прифронтових територій.Тутешні медики просто герої і ми вирішили подарувати їм автівку, яка полегшить їхню працю та допоможе зберегти людські життя. — сказав засновник Фонду Вадим Машуров.

Про таке авто ми могли лише мріяти, — сказала директорка Мирноградської міської лікарні Ольга Гостєва. — Машина вкрай необхідна для транспортування "важких" пацієнтів з прифронтових районів Донецької області, надання їм першої допомоги та доправлення хворих з нашої лікарні до багатопрофільних медзакладів у Дніпрі".

Як відомо, Благодійний Фонд імені Вадима Машурова спрямовує максимум зусиль і уваги на допомогу цивільному населенню, постраждалому від бойових дій та мешканцям прифронтових регіонів.

Нагадаємо, протягом квітня місяця 2023 року Фонд імені Вадима Машурова провів першу масштабну акцію з надання благодійної допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок воєнних дій в Україні.

Зокрема, Фонд передав 1000 продуктових та гігієнічних наборів для ВПО з Херсонської області у м. Запоріжжя та інвалідів і осіб похилого віку у м.Херсон, які не мають змоги забезпечити себе речами першої необхідності та потребують догляду, особливих умов проживання і багатьох доглядових засобів

У травні, Благодійна фундація Вадима Машурова придбала предмети особистої гігієни для внутрішньо перемішених осіб з Херсонської та Миколаївської областей, якими опікується Миколаївський геріатричний пансіонат, а саме 80 упаковок підгузків, вкрай необхідних для здійснення догляду за старенькими.