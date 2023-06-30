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Мирноградская больница Донецкой области получила современный реанимобиль от Фонда Вадима Машурова

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Мирноградская больница Донецкой области получила современный реанимобиль от Фонда Вадима Машурова Новость обновлена 30 июня 2023, 17:32

Машина крайне необходима для транспортировки "тяжелых" пациентов

Благотворительный Фонд имени Вадима Машурова, который занимается гражданскими в прифронтовых регионах Украины, приобрел и передал центральной больнице в городе Мирноград Донецкой области современный автомобиль скорой помощи типа С.

Подаренный реанимобиль Mercedes Benz отвечает современным европейским стандартам и предназначен для проведения экстренной реанимации и спасения жизни: от дефибриллятора и аппаратов ИВЛ до кислородных баллонов.

  • Миргородская больница постоянно спасает больных и раненых, которые страдают от обстрелов прифронтовых территорий. Здешние медики просто герои и мы решили подарить им автомобиль, который облегчит их труд и поможет сохранить человеческие жизни. – сказал основатель Фонда Вадим Машуров.

О таком авто мы могли только мечтать, — сказала директор Мирноградской городской больницы Ольга Гостева. — Машина крайне необходима для транспортировки "тяжелых" пациентов из прифронтовых районов Донецкой области, предоставления им первой помощи и отправки больных из нашей больницы в многопрофильные медучреждения в Днепре".

Как известно, Благотворительный Фонд имени Вадима Машурова обращает максимум усилий и внимания на помощь гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий, и жителям прифронтовых регионов.

Напомним, в течение апреля месяца 2023 Фонд имени Вадима Машурова провел первую масштабную акцию по оказанию благотворительной помощи гражданскому населению, которое пострадало в результате военных действий в Украине.

В частности, Фонд передал 1000 продуктовых и гигиенических наборов для ВПЛ из Херсонской области в г. Запорожье и инвалидов и пожилых людей в г. Херсон, которые не имеют возможности обеспечить себя вещами первой необходимости и требуют ухода, особых условий проживания и многих средств для ухода.

В мае Благотворительный фонд Вадима Машурова приобрел предметы личной гигиены для внутренне перемещенных лиц из Херсонской и Николаевской областей, которыми занимается Николаевский гериатрический пансионат, а именно 80 упаковок подгузников, крайне необходимых для ухода за стариками.

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